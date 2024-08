Celebrazioni e appuntamenti per Maria della Fontenova dal 24 agosto al 1 settembre

Nove giornate di festeggiamenti, da sabato 24 agosto al primo settembre per la tradizionale celebrazione dell’incoronazione di Maria Santissima della Fontenova, patrona della Diocesi di Pescia, a Monsummano. Il programma prevede che la prima giornata di festeggiamenti, fissata per sabato 24 sia dedicata alla memoria del Voto della Corona, voto fatto alla Madonna dal Granduca Ferdinando I nell’anno 1608 come riporta un’incisione sul retro del diadema. In questa prima giornata avrà luogo una solenne processione mariana che prenderà il via dalla piazza di Montevettolini alle 17.30 e giungerà alla Basilica alle 18.30 per la celebrazione eucaristica e la solenne accoglienza della corona. Per l’occasione è stato organizzato un servizio navetta per giungere a Montevettolini con partenza da piazza Giusti a Monsummano dalle 16.30.

I festeggiamenti continueranno domenica 25 con la Memoria dell’Incoronazione avvenuta il 25 agosto del 1782. In questo giorno verranno celebrate Messe alle ore 8, alle ore 11 in Basilica e ale 18.30 messa solenne. Alle ore 20 sarà celebrata una Messa a Monsummano Alto. Lunedì 26 sarà dedicato invece alla Memoria della Fonte miracolosa con le Messe nella Cripta della Fonte alle 8 e alle 11.30, nel pomeriggio invece dalle ore 16 alle 18 chi lo desidera potrà scendere alla Fonte per bagnarsi con l’acqua. L’ultima messa in Basilica alle 18.30. Martedì 27 sarà la giornata dedicata alla memoria dei defunti con Messe alle 8 ed alle 18,30 in Basilica mentre alle ore 20,30 avrà luogo la processione con l’immagine di Maria fino al Cimitero dove alle 21 sarà celebrata la Messa nel piazzal.

Si prosegue mercoledì 28 agosto con le messe alle 8 e 18.30 in Basilica e alle 20,30 tradizionale cena in piazzetta San Carlo, mentre giovedì 29 agosto le funzioni saranno sempre in Basilica alle ore 8 e 18.30 mentre dalle 19 alle 21 ci sarà un tempo dedicato all’Adorazione del SS. Sacramento e alle confessioni. Alle ore 21 invece sarà inaugurato l’evento culturale intitolato ’Alle spalle del Giusti’ dedicato alle letture Giustiniane. I solenni festeggiamenti proseguiranno poi venerdì 30 agosto con le Messe in Basilica alle ore 8 e 18.30 e alle ore 21 la Celebrazione del rosario in piazza. Sabato 31 agosto sarà la giornata dedicata alla Festa della famiglia con Messa in Basilica alle 8 e alle 18.30 sarà celebrata la Messa solenne con la partecipazione di coloro che si sono sposati quest’anno e di tutti coloro che nel 2024 festeggiano il 25°, 50°, 60° ed oltre anniversario di matrimonio, a cui seguirà un’apericena con tutte le famiglie. Domenica 1 Settembre alle ore 21 Messa solenne con il vescovo di Pescia e di Pistoia Fausto Tardelli.

Arianna Fisicaro