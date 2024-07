Cazzotto in faccia all’ex sindaco. Severi aggredito in strada

Lo ha colpito a un occhio, all’improvviso, con un pugno molto forte, rischiando di procurargli gravissime lesioni alla retina. Secondo le ricostruzioni dei testimoni e delle autorità, un conducente di un bus turistico, nel tardo pomeriggio di ieri, ha aggredito l’ex sindaco Ettore Severi, nell’area tra corso Matteotti, via San Martino e piazza del Popolo, durante una banale discussione per i problemi legati al parcheggio del mezzo. Il pullman stava aspettando di fare carico e scarico di un gruppo di turisti, bloccando le macchine. Severi, oggi consigliere comunale di minoranza, è uscito dalla Farmacia Centrale, che manda avanti insieme al fratello Giulio, pregando l’uomo di spostare il pullman. L’autista per tutta risposta lo avrebbe mandato a quel paese. Severi a quel punto si è avvicinato alla postazione di guida del pullman e avrebbe ricambiato il poco garbato invito. L’autista, preso da un momento di rabbia, avvrebbe sferrato un pugno sul volto del farmacista sporgendosi dal finistrino, avendo poi cura di chiudere ogni punto di accesso al pullman.

L’ex sindaco, che non è uomo da arrendersi davanti al primo che passa, avrebbe iniziato a chiamare l’autista, picchiando i pugni sulle portiere del bus. Nel frattempo è stato raggiunto dal fratello Giulio e da alcuni dipendenti della farmacia, mentre tra corso Matteotti e piazza del Popolo si era formato un folto capannelli di curiosi. Sul posto, allertata dal 112, è giunta subito una gazzella dei carabinieri. Severi è stato soccorso dai medici e dagli operatori giunti a bordo di un’ambulanza inviata dal 118. Per maggiori accertamenti è stato trasferito a Pistoia, al pronto soccorso dell’ospedale San Jacopo. I sanitari, fortunatamente, non hanno riscontrato ferite gravi.

I carabinieri, nel frattempo, hanno identificato il conducente del pullman, originario della Campania. Il seguito di questa vicenda, viste le le lesioni non gravi, ci sarà solo se Severi presenterà una querela. L’episodio ha destato profonda agitazione in tutta la città, visto il coinvolgimento in questo episodio di una persona molto conosciuta. Questa volta a essere aggredito non è stato un anonimo sbandato coinvolto in qualche rissa, ma un ex sindaco che si era permesso di invitare il conducente di un pullman turistico a comportarsi meglio in tema di parcheggio.

Daniele Bernardini