Cassetta postale usata per i rifiuti rimossa da Poste

La cassetta postale di via Don Minzoni, dismessa e simbolo di degrado perché utilizzata come un cestino, è stata rimossa. Lo fa sapere Poste Italiane in una nota dopo l’articolo uscito sul nostro giornale lo scorso 11 gennaio. "Poste Italiane informa che sta procedendo a una riorganizzazione della rete delle cassette rosse in linea con le mutate esigenze di una clientela sempre più digitalizzata e con il conseguente sensibile calo dei volumi di corrispondenza lavorati. La riorganizzazione, come previsto dalla delibera Agcom 308/22/CONS “Nuovi criteri di distribuzione delle cassette di impostazione nell’ambito del servizio universale“, emanata lo scorso anno, è stata avviata in modo progressivo e graduale su tutto il territorio nazionale, salvaguardando in particolare le aree più disagiate, anche attraverso una riqualificazione e l’eventuale riposizionamento delle cassette".