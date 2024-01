Cassetta postale dismessa usata come cestino

Quella cassetta delle lettere è diventata un punto di degrado nel cuore della città. Un contenitore per inviare la corrispondenza, in via Don Minzoni, è stato dismesso ormai da qualche tempo, come spiega un cartello affisso sul box. Poste Italiane però non è ancora venuta a portarlo via e qualcuno ha iniziato a utilizzarlo per buttate bottiglie, lattine, cartacce e altri rifiuti. Eppure i cestini e i cassonetti sono ben diversi e si trovano nelle vicinanze. Evidentemente a qualcuno fa fatica utilizzare i contenitori giusti. Cittadini e titolari di attività chiedono che chi di dovere non dimentichi il box per la corrispondenza dismesso e provveda presto a toglierlo, per evitare situazioni di degrado.