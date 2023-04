Carica dei mini calciatori grazie ai tornei di Pasqua

I campi sportivi di Montecatini Terme, Pieve a Nievole e Margine Coperta ribollono di passione, grazie ai classici tornei di Pasqua, che si stanno giocando da venerdì. Neanche il meteo, che gioca tiri mancini e si diverte a regalare qualche spruzzo eccessivo d’acqua, e le temperature più invernali che primaverili, hanno spento l’enorme fremito di passione ed ardore, che i genitori dei giovani calciatori scesi in campo, mostrano dalle tribune del "Mariotti", de "La Palagina" e del "Brizzi". I numeri delle presenze sugli spalti sono più che buoni, dicono gli organizzatori. Anche tra gli hotel e le vie del centro di Montecatini Terme si vedono molti più turisti del solito, pronti ad invadere gioiosamente e festosamente le strade della cittadina termale, non appena i propri figli hanno terminato di giocare. Le prime due giornate del torneo di Montecatini hanno regalato poche sorprese, con le big Roma, Fiorentina e Pisa già brave a mettere le cose in chiaro, e pronte a contendersi la vittoria finale. Ha un po’ faticato il Torino, che si è fatto bloccare sull’1-1 dalla sorprendente Alto Academy. A "La Palagina" invece c’è molta attesa e curiosità sull’esperimento del "doppio torneo", con le 8 squadre degli Esordienti dell’annata 2011 pronti a giocarsi il "Bonfanti" sul campo in erba, e con le 16 formazioni dei Pulcini del 2012 che si sfidano sul sintetico, per la conquista del "Rastelli". A Margine qualche sorpresa in più si è vista in campo, con lo Zenith Prato capace di battere il Milan per 2-1.

Simone Lo Iacono