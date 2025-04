Il carabiniere Giovanni Iacopini festeggia 103 anni. Gli auguri dell’Arma a casa

Montecatini Terme (Pistoia), 2 aprile 2025 – I carabinieri hanno festeggiato il 103esimo compleanno di Giovanni Iacopini, carabiniere in congedo e membro dell’Associazione nazionale carabinieri (Anc) sezione di Montecatini Terme.

Il colonnello Fabio De Rosa, comandante provinciale dei carabinieri di Pistoia, ha fatto visita personalmente all’abitazione di Iacopini per consegnargli una lettera di auguri firmata dal comandante generale dell’Arma e una pregiata feluca di cristallo, a testimonianza dell’affetto e della gratitudine per il suo servizio e per la comunità.

Nato nel 1922 a Pieve a Nievole, Iacopini si arruolò nell’Arma all’età di 19 anni, prestando servizio con il grado di carabiniere nella Compagnia d’onore della Legione carabinieri reali di Roma. La sua vita fu segnata dagli eventi della seconda guerra mondiale quando, nell’ottobre del 1943, venne deportato come prigioniero di guerra in Austria, nella località di Kapfemberg, dove fu impiegato come operaio in un’officina di produzione di lastre d’acciaio. Fece ritorno in Italia solo nel 1945.

Dopo essersi congedato dall’Arma nel luglio del 1946, il carabiniere Iacopini ha continuato a servire la sua comunità come agente della Polizia Municipale di Montecatini Terme fino al 1979, anno del suo pensionamento. Il suo impegno civico non si è mai arrestato: dal 1979 ha dedicato il suo tempo come volontario presso la Misericordia di Pieve a Nievole, occupandosi di vari incarichi amministrativi e assistenziali per i più bisognosi. Alla cerimonia, tenuta nella sua abitazione, oltre all’Arma in servizio, hanno partecipato i familiari, rappresentanti dell’Anc di Montecatini ed il responsabile provinciale dell’associazione.