Capodanno in piazza. Ritmi pop e rock ’n’ roll per salutare l’anno nuovo

Un grande concerto dedicato alla musica rock e a quella pop per salutare il 2023 e dare il benvenuto al nuovo anno. L’appuntamento è per domani sera, alle 22, in piazza del Popolo, con lo spettacolo organizzato dal Comune. La festa è stata concepita come un appuntamento all’insegna del mix fra due tra i più importanti e conosciuti generi musicali: il rock’n’roll e il pop. La scelta di questi stili musicali così diversi è pensata per andare incontro ai gusti di tutto il pubblico.

La prima parte della serata sarà dedicata al rock’n’roll con la performance dei Rubbish Italian Oasis tribute band, per poi proseguire con la cantante Eleonora Lari. Quest’ultima si esibirà con una serie di tormentoni pop conosciuti da tutto pubblico. A mezzanotte, ovviamente, il classico conto alla rovescia di tutta la piazza in festa con i saluti e gli auguri delle autorità presenti per poi far partire il dj set di Gianfranco Biagini alias Gigghy che durerà fino alle 2. L’esibizione di Eleonora Lari con i suoi tormentoni pop terminerà poco prima della mezzanotte per permettere al conduttore Alessandro Martini di coinvolgere tutta la piazza nel conto alla rovescia e negli auguri per l’inizio del nuovo anno.

I Rubbish, la prima italian Oasis tribute band riconosciuta a livello internazionale, è ormai di casa a Londra. Montecatinesi di nascita, hanno la loro consacrazione definitiva nel 2014, diventando tributo ufficiale di Oasismania, fan club mondiale dei fratelli Gallagher. Grinta e incredibile fedeltà al sound e all’attitudine degli Oasis, garantiscono uno show unico che nessun altro tributo agli Oasis può trasmettere, basti pensare che il leader della band Andrea Fonti è chiamato "Il Liam Gallagher pratese". Lo spettacolo dei Rubbish Oasis tribute band è caratterizzato da un forte impatto visivo e sonoro; la band ripropone con precisione a accuratezza tutti i maggiori successi dagli anni 90 a oggi, in uno show unico in cui l’incastonarsi di luci, proiezioni e suoni ricrea fedelmente le ambientazioni sonore e visive che hanno reso celebri gli Oasis.

Eleonora Lari comincia a muovere i primi passi nel mondo della musica a soli 9 anni. Una passione che cresce e prosegue da protagonista nei principali locali, fino ad arrivare ad esibirsi sui piu’ grandi palchi italiani. Ha partecipato, tra l’altro, a "Mezzogiorno in famiglia" (Rai 2), è stata finalista al "Festival di Castrocaro" (Rai 1) ed è apparsa in "Forte, Forte, Forte", programma di Raffaella Carrà, su Rai 1. Per ben quattro anni è stata in "Radiobruno Tour" (a cui hanno partecipato artisti del calibro di Gigi D’Alessio, Modà, Stadio ed Enrico Ruggeri), ha preso parte al prespettacolo della "Partita del cuore" su Rai 1 e al "Sevenstars Tour" spettacolo del coreografo Marco Garofalo in cui si è esibita insieme ai ragazzi di "Amici".

Daniele Bernardini