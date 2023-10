Cantieri e chiusure strade. In via Ponte Monsummano lavori di metanizzazione

Chi pensa che cantieri e chiusure di strade spuntino in primavera e con la bella stagione non ha fatto i conti con Pieve a Nievole, dove i lavori invece pare non si fermino mai. Dallo scorso 25 settembre intanto è chiusa la porzione ovest del nuovo parcheggio di via Donatori del sangue per eseguirne il completamento con le pavimentazioni definitive in autobloccanti e asfalto. Resterà comunque fruibile la porzione est dell’area di sosta. Tuttavia l’ultima novità è stata annunciata dalla sindaca Gilda Diolaiuti e riguarda la chiusura di via Ponte Monsummano per procedere al completamento dei lavori di metanizzazione e l’istituzione di percorsi alternativi. "Al fine di completare i lavori di metanizzazione di Via Ponte Monsummano e traverse è istituito divieto di circolazione – fa sapere il sindaco – nelle seguenti porzioni di via Ponte di Monsummano, senza che vi sia sovrapposizione temporale tra i cantieri e scavi. In particolare i lavori interesseranno le zone di intersezione tra via Emilio Sereni e via Ponte di Monsummano e anche l’intersezione tra via Pietro Nenni e via Ponte di Monsummano per procedere al collegamento della rete del gas e nel tratto di via Ponte di Monsummano, cosiddetto Ponte del Terzo, per il posizionamento delle opere accessorie a protezione delle tubazioni già posate con precedente cantiere. L’itinerario alternativo è tramite la Variante del Fossetto, tra la rotonda presso il bar Truck Stop e la rotonda delle Vedute a Monsummano. Sarà posizionata segnaletica di deviazione negli itinerari di avvicinamento al tratto interrotto, e in quei giorni sarà provvisoriamente consentita la circolazione dei mezzi pesanti in Via delle Cantarelle anche in direzione da sud verso nord".

Ma non finisce qui, perché a Pieve a Nievole si interviene per la pulizia delle erbe dai marciapiedi e per il taglio del verde eccedente delle banchine stradali su tutto il territorio comunale, affidati alla azienda agricola di Alfonso Cacicci. "La pulizia delle erbe dai marciapiedi prevede una spesa di circa 4.600 euro – fa sapere la sindaca – e riguarda la rimozione delle erbe infestanti dai bordi di marciapiedi e di strade urbane. Il taglio delle erbe sulle banchine invece riguarda prevalentemente i margini delle strade fuori del centro abitato, per una percorrenza di circa 38 km e larghezza variabile, ed ha un costo di circa 8.400 euro".

Arianna Fisicaro