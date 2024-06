Cani antidroga all’ex Augustus. Controlli anche alle stazioni

Nuovi controlli della polizia di Stato negli alberghi dismessi e nei punti più caldi della città. Ieri, intorno all’ora di pranzo, gli agenti del commissariato di Montecatini sono entrati in azione insieme alle unità cinofile giunte appositamente da Firenze per fiutare la presenza di droga. La polizia ha iniziato l’attività dall’ex Hotel Augustus, in via Manzoni, dove, nei giorni scorsi, è stato trovato un magrebino colpito, dal 2018, da un ordine di allontanamento dal territorio nazionale emesso dal prefetto di Grosseto. La struttura, di recente, è stata acquistata dal un imprenditore che intende realizzare al suo interno una serie di appartamenti di lusso. L’architetto Andrea Gabbani è stato incaricato della progettazione, in attesa dello svincolo dell’edificio dalla funzione di struttura ricettiva, che arriverà nel 2026. Nel frattempo, la polizia di Stato e tutte le forze dell’ordine continuano a guardare con particolare attenzione all’ex albergo Augustus per evitare problemi legati alla sicurezza nel cuore turistico e termale di Montecatini.

Gli agenti del commissariato hanno proseguito l’attività di controllo all’interno di altre due strutture ricettive delle circa trenta che, attualmente, si trovano all’asta a Montecatini. Come dimostra il caso dell’ex Hotel Impero, dove alla fine dello scorso anno è stato ritrovato il cadavere di un egiziano assassinato almeno un mese prima, gli alberghi dismessi rappresentano un problema fin troppo rilevante per Montecatini. Gli agenti del commissariato hanno concluso i controlli nelle stazioni ferroviaria di piazza Italia e piazza Gramsci. Sulla banchina di quest’ultima, pochi giorni fa, un magrebino ha rapinato e ferito con un oggetto contundente un uomo e ha tentato di rapinare una donna. Le accurate indagini della polizia di Stato e le riprese della videosorveglianza hanno consentito di catturare il malvivente.

Daniele Bernardini