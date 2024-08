Per la campagna abbonamenti 2024-2025 la Fabo Herons Montecatini ha deciso di scomodare addirittura lo scrittore e naturalista romano Plinio il Vecchio: fu lui, si dice, il primo a filosofeggiare duemila anni fa sul valore affettivo e simbolico della casa, coniando il celebre aforisma "Casa è dove si trova il cuore". Un’antica ma più che mai attuale massima a cui il club di Andrea Luchi si è decisamente ispirato per cercare di fidelizzare il popolo Herons anche in una stagione particolare come quella ormai alle porte, da disputarsi lontano da quel PalaTerme diventato negli anni sempre più un fortino: "Siamo pronti a tornare al PalaTagliate di Lucca – recita la nota –, la seconda casa del basket termale che vide lottare, tra la fine degli anni ‘80 e l’inizio degli anni ‘90, il Montecatini Sporting Club contro il gotha della pallacanestro italiana tra serie A1 e serie A2". La campagna (supportata da Italiana Assicurazioni) del club dell’airone, intitolata #CasaE’DoveBatteIlCuore, non ha potuto non tenere conto dell’aumento dei costi gestionali del club e della capienza inferiore del PalaTagliate di Lucca (circa 1.500 posti) rispetto all’impianto montecatinese: la forbice fra presenze potenziali e costo di biglietti e abbonamenti ha finito quindi comprensibilmente per far salire quest’ultima voce. Ecco che i singoli biglietti per le partite casalinghe di Natali e compagni avranno un prezzo di 10 euro per un posto in tribuna Nord e curva (dietro le panchine), 12 euro per la tribuna Sud e 15 euro per le poltroncine numerate (settori situati davanti alle panchine), con ingresso gratuito solo nei settori di tribuna per Under 14 e per i tesserati delle società affiliate al progetto Herons Young.

Abbonarsi per l’intera stagione regolare invece costerà 130 euro in tribuna Nord e curva, 30 euro in più in tribuna Sud e 220 euro nel settore poltroncine numerate, con una scoutistica speciale riservata agli over 65 (110 euro) e con la possibilità di acquistare vari pacchetti: Family Giovanili, dedicato ai familiari dei tesserati società affiliate Herons Young, che garantisce l’acquisto di un numero minimo di 2 tessere a 80 euro ciascuna, e Supporter, il quale comprende 2 abbonamenti di Poltroncine Numerate, 2 accessi all’area hospitality e un abbonamento LNP Pass al prezzo complessivo di 700 euro. Gli abbonamenti possono essere sottoscritti presso il nuovo quartier generale della società termale, in Largo Giorgio La Pira 10 a Massa e Cozzile e online sulla piattaforma Ticketmaster.

Filippo Palazzoni