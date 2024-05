Camminate, cibo e musica. Torna ’Sgranar per colli’. Tanti ospiti d’eccezione

Camminate e biciclettate sugli splendidi colli toscani, delizie della tradizione da gustare, ottima musica dal vivo, incontri e tante altre iniziative rigorosamente ’slow’. Da oggi a domenica a Buggiano torna ’Sgranar per Colli’, rassegna all’insegna del gusto, della natura, dello stare insieme e della musica. M.e.r.l.o.t., Diaframma, Bluebeaters e Giancane sono solo alcuni ospiti della ’Bella Vista Social Fest’, appendice sonora di ’Sgran per colli’ che, ogni sera, porterà sul palco senatori e giovani talenti del rap, del pop, del rock e della musica d’autore. Tutto a ingresso libero.

’Sgranar per colli’ è per tutti: camminate, corse e biciclettate sono proposte con formule diverse, amatoriali e competitive. In più ci sono eventi di ogni tipo. Per alcune iniziative è previsto biglietto o prenotazione. Sul sito www.sgranarpercolli.it è disponibile il programma completo. Oggi alle 17 l’inaugurazione al Parco Ox Centro Giovani di Buggiano. A seguire percorso per MTB e altri appuntamenti, mentre alle 21.30 si accendono amplificatori e luci del palco dove salirà M.e.r.l.o.t, cantautore gettonatissimo nelle playlist di Spotify. Si riparte domani con un’altra giornata intesa, dove spicca dalle 17.30 ’Run per Colli’: quasi 10 km di percorso, al tramonto, tra campagne e colline. La sera saliranno sul palco i Diaframma, storica band della new-wave italiana. Sabato dalle 17 alle 21 uno degli momenti più attesi, la camminata degustativa (circa 11 km) alla scoperta dei luoghi più suggestivi di Buggiano. La sera il palco è tutto dei Bluebeaters, la più giamaicana delle band italiane. Gran finale domenica: dalla pedalata ’Bike per Colli’ al concerto di Giancane, cantautore romano che ha prestato le sue canzoni alle serie animate di Zerocalcare.