Lo storico Caffè Biondi pronto per la riapertura

Inaugurazione Bar Biondi

Montecatini Terme, 24 marzo 2023 – Il Caffè Biondi riaprirà al pubblico il 5 aprile, dopo tre mesi di chiusura che avevano fatto temere l’ennesima cessazione di gestione dell’attività. Christian Buzzotta è l’amministratore della società Italia 20 Srl che dal 2018 ha sottoscritto un contratto d’affitto delle mura con Nico srl per 5500 euro al mese e di affitto di ramo d’azienda con Eredi Biondi per 3500 euro al mese. "Qualcuno in città – spiega – ha detto che l’affitto sarebbe troppo alto per noi. Trovo giusto spiegare che si tratta di una cifra congrua per i valori di mercato e sostenibile. I problemi sono altri".

Tra Italia 20 srl e le altre due società che hanno sottoscritto i contratti sono in corso contenziosi. "Il rapporto – prosegue Buzzotta – prevedeva che nei primi due anni, in cambio di alcune migliorie da noi apportate al locale, avremmo avuto diritto a uno sconto sull’affitto. Abbiamo rifatto pavimenti e bagni, riservandone uno ai diversamente abili e uno alle donne e sistemando alcune pareti in cartongesso. Purtroppo non eravamo stati informati delle pessime condizioni delle grondaie esterne e alla prima pioggia abbiamo subito infiltrazioni. Abbiamo avvisato la proprietà con decine di messaggi, senza ottenere risposta. Nel locale sono stati investiti centinaia di migliaia di euro, non ultimi i 37mila per la copertura del bancone".

Le due parti adesso si fronteggiano in tribunale. La città intanto apprende con soddisfazione la prossima riapertura del Caffè Biondi, luogo simbolo degli anni migliori di Montecatini. Il locale negli anni passati, nonostante la movida si sia spostata nella zona di viale IV Novembre, ha mantenuto comunque una buona fama. La nuova gestione tra l’altro ha deciso di lasciare il settore pasticceria, ormai inopportuno da praticare negli spazi sotterranei, puntando più sul genere bistrot.