Caduto un altro albero. Salta la linea elettrica

Il maltempo ha provocato la caduta di un quarto albero a Montecatini. L’incidente è avvenuto domenica notte in località Nievole, verso le 23, danneggiando anche i fili dell’elettricità. Il sindaco Luca Baroncini è andato personalmente nella Nievole per verificare che cosa fosse successo.

Il responsabile dell’amministrazione ha voluto ringraziare i vigili del fuoco che avevo chiamato per "far rimuovere un albero caduto su un cavo della corrente elettrica sopra la carreggiata stradale. Era una situazione potenzialmente pericolosa che si è risolta. Sempre con i vigili del fuoco, abbiamo monitorati altri alberi in città. Siamo sul pezzo. Sempre e solo per tutti voi. Un sentito ringraziamento al comando provinciale e al distaccamento di Montecatini Terme dei vigili del fuoco per il delicato lavoro svolto".

Nei giorni scorsi, tre alberi sono crollati a terra in poche ore, travolti dalla pioggia e dal maltempo. Il primo è caduto nell’area dell’albergo Cristallino, chiuso da tempo, accanto alla funicolare. Molte piante presenti a Montecatini, ormai, stanno esaurendo il loro ciclo vitale e i pesanti eventi atmosferici degli ultimi giorni contribuiscono in modo determinante al loro crollo. La caduta più impressionante però è avvenuta alcune ore dopo in viale Adua quando, ormai in mattinata inoltrata, all’altezza del Bar Stadio, un albero è crollato su un’automobile in sosta, all’interno della quale si trovava il conducente.

Tutti i presenti si sono spaventati moltissimo alla vista dei fatti, temendo molto per la sorte dell’uomo. Per fortuna, il conducente non ha riportato particolari lesioni.

Ciliegina sulla torta è stata la caduta di una pianta di medie dimensioni in pineta, nella parte vicino a viale Verdi. In questo caso, non stava passando nessuno al momento del crollo. L’amministrazione comunale, con il sindaco Giuseppe Bellandi, prima, e Luca Baroncini, adesso, ha dato il via a una serie di importanti interventi per la sostituzione delle piante più vecchie. Ma il grande numero di alberi presenti in città non consente una soluzione rapida del problema, nonostante gli sforzi. Crolli di piante in caso di maltempo, negli ultimi anni, sono diventati un fatto costante che, purtroppo, non rappresenta più un evento episodico.

Per i prossimi giorni, l’amministrazione comunale ha in programma una conferenza stampa per rendere noti i dati sul monitoraggio delle piante effettuato nelle settimane precedenti al maltempo e nuovi progetti per il verde in città.

Da.B.