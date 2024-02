Caccia ai ’furbetti’ dei rifiuti. Spazzatura nel fiume Nievole. Preso pendolare degli abbandoni

E’ caccia ai pendolari della spazzatura che gettano immondizia abusivamente. Ora è il turno di Pieve a Nievole che, dopo qualche appostamento e servizio mirato "ha catturato sul fatto - come fanno sapere dal Comune - l’inquinatore seriale che gettava sistematicamente materiale di diverso tipo nel fiume Nievole, soprattutto nella zona di via Ponte Monsummano". La Polizia Municipale provvederà alla denuncia secondo i capi di imputazione previsti in questi casi e sarà l’autorità giudiziaria a procedere nei suoi confronti, secondo la legge vigente in materia.

"Avere interrotto queste azioni è certamente un fatto determinante per il decoro e l’igiene del territorio- dice il sindaco di Pieve a Nievole Gilda Diolaiuti- ma quello che mi ha veramente inorgoglito, come sindaco, è stato il fatto che i cittadini non hanno esitato a fare denuncia e fornire indicazioni importanti agli investigatori permettendone così la cattura in flagranza di reato, se così sarà poi riconosciuto dalle autorità competenti, anche se non credo ci siano dubbi sulla gravità di questo comportamento. Una denuncia che è stata fatta non in forma anonima ma mettendoci la faccia, con grande coraggio e senso civico. Alla luce di questo rivolgo un appello, specialmente ai tanti che sui social media si lamentano di rifiuti lasciati in modo improprio e situazioni analoghe: se vogliamo davvero bene al territorio dobbiamo fare come i cittadini che ho citato prima. La coesione e il coraggio dei cittadini superano l’efficacia di qualunque strumento tecnologico, come, ad esempio, le telecamere. Solo così, tutti insieme, possiamo incidere per contrastare una pratica tanto incivile quanto vigliacca".

Secondo la polizia municipale infatti "l’aspetto importante di questa vicenda - fanno sapere - oltre a quello di avere interrotto lo smaltimento improprio di materiali che determinava degrado e inquinamento parziale del fiume, è che tutta l’operazione è andata a buon fine grazie all’imprescindibile contributo di cittadini che hanno segnalato, fornendo le loro generalità, i fatti e fornendo importanti elementi a disposizione dell’indagine".

