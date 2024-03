Brancoli a sostegno di Fanucci: "La città torni a essere comunità"

Si chiama ’Insieme’ e sarà guidata dall’avvocato Massimo Brancoli la terza lista a sostegno della candidatura a sindaco di Edoardo Fanucci, presentata ieri mattina al Bar Da Dante stracolmo di gente. Il noto avvocato si avvarrà del sostegno tecnico del collega Franco Arizzi. Presentati i primi candidati al consiglio comunale: "La nostra è una lista civica con una cultura democratica e progressista. Siete tanti – ha detto Brancoli – ma me lo aspettavo. Ho visto un entusiasmo che è cresciuto giorno dopo giorno. Siamo una lista civica che vuol rappresentare un’area ben determinata, con una cultura ed una sensibilità democratica, progressista e antifascista. Possiamo contribuire alla riuscita della coalizione amministrativa che sostiene Fanucci".

Brancoli ha quindi spiegato il significato del nome della lista: "Ci chiamiamo ‘Insieme’ perché abbiamo lavorato e lavoreremo insieme e riteniamo che la città debba recuperare lo spirito di comunità". Quindi le potenzialità e le prospettive: "Guardiamo al futuro per recuperare e valorizzare la vocazione turistico-termale e per offrire una nuova prospettiva residenziale: l’alta qualità della vita attraverso il miglioramento dei servizi alla persona". Sui punti programmatici Brancoli ha rimandato a occasioni successive: "Parlerò di temi e mai di persone, non userò parole ‘contro’ qualcuno ma solo apertura al confronto".

Tra i candidati della lista, l’architetto Pietro Conti che ha puntato il suo intervento sulla lotta al degrado, sul decoro della città e sulla viabilità, Samuela Mancini, laureata in economia e commercio e impegnata sui temi ambientali, Nicoletta Mosconi, insegnante di matematica e fisica, e Alessia Bechelli, docente di matematica e preside del Carrara-Nottolini-Busdraghi di Lucca. Arizzi ha confermato il sostegno a Fanucci e la disponibilità a contribuire all’affermazione dello schieramento. Tra gli altri candidati presenti: Loredana Papa, Laura Bonaccorsi, Edy Calistri, Alice Porciani, Andrea Fanucci, Renato Cipollini, Giuseppe Pace e Ornella Maccioni.

