Borseggio al supermarket. Ladra chiusa nel negozio. Arrestata dalla polizia

Voleva borseggiare una donna all’interno di un supermercato del centro, ma a finire in trappola è stata lei. Gli agenti del commissariato di Montecatini, ieri mattina, hanno arrestato una donna bulgara pochi minuti dopo l’avvenuto tentativo di reato. La vittima era intenta a fare la spesa, concentrata sulle cose da prendere. Tra un etto di prosciutto crudo e le uova per la frittata, si è accorta che la bulgara le stava ronzando troppo intorno. Le mani della donna si avvicinavano ai suoi sacchetti e alla sua borsa, come quelle di un prestigiatore pronto a fare sparire un oggetto prezioso. La vittima non ha perso d’occhio la bulgara, finché, dopo averla scrutata con attenzione, ha visto che stava tentando di prenderle il portafoglio. La borseggiatrice, dopo essere stata scoperta, ha tentato la fuga. Una impiegata, con grande prontezza, è corsa dal direttore del supermercato, raccontando quanto era avvenuto. L’uomo ha deciso di chiudere subito la porta del supermercato, per evitare che la malvivente potesse darsela a gambe. I clienti sono rimasti un po’ stupiti di quanto stava accadendo, ma sono stati rassicurati che era tutto a posto. Il direttore del supermercato ha chiamato poi il numero di emergenza unico 112. Sul posto, in pochi minuti, è giunta una volante della polizia di Stato.

Gli agenti del commissariato, appena entrati nel punto vendita, hanno identificato e arrestati la bulgara, che non era potuta scappare come pensava di fare se fosse stata beccata. La videosorveglianza all’interno del supermercato, tra l’altro, ha ripreso con certezza il tentativo di borseggio. Alla fine, i clienti che avevano terminato di fare la spesa sono potuto uscire dal punto vendita, visto che ormai l’autrice del colpo era stata presa.

Gli agenti del commissariato di Montecatini proseguono l’attività di prevenzione e repressione dei reati contro la persona e il patrimonio a garanzia dei turisti e dei cittadini a Montecatini. In questo caso, a dimostrazione che la collaborazione della gente è sempre importante, la collaborazione e la prontezza del direttore del supermercato hanno consentito di fermare la borseggiatrice.

Daniele Bernardini