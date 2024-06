Borse di studio in memoria di Paolo

Come da tradizione, l’Istituto Francesco Marchi di Pescia, ha ricordato Paolo Signori, suo brillante studente, tristemente e prematuramente scomparso, con un premio destinato agli studenti più attenti e meritevoli. Paolo non ha avuto la possibilità di godere appieno la sua vita, per una grave malattia che fin da piccolo lo ha accompagnato. È in memoria di Paolo che la madre, Francesca Innocenti, devolve una cifra significativa, ogni anno, per valorizzare il percorso di ragazzi e ragazze della scuola che lui ha frequentato, amato e dove, nonostante le difficoltà, si è diplomato con successo. "Fatevi forti del suo ottimismo e della sua voglia di vivere e curiosità scoprire... voi non siete il futuro. Voi siete il presente! Voi siete l’energia che potrà sorprenderci. Non affrontate il futuro con paura, fatelo con la consapevolezza e pensate che al centro di tutto siete voi e le vostre idee, la vostra gioventù. Il mondo è vostro. Voi riuscirete a cambiarlo". Queste le toccanti parole della signora Francesca durante la cerimonia.

I vincitori dell’importante riconoscimento sono: Lucrezia Baldacci, Emanuele Meggiorin, Elena Sbaragli, Asia Cioli, Gaia Capitani, Virginia Doveri, Alessia Gigli, Cristian Negoi, Elena Pierini, Martina Santuosso, Alessia del Tozzotto. Il bando è stato reso possibile da una prima donazione di 20mila euro che la madre di Paolo, Francesca Innocenti, ha deciso di mettere a disposizione della scuola per rendere omaggio alla memoria del figlio. Terminate le risorse con la terza edizione del 2020/2021, la signora Francesca, con uno straordinario gesto di affetto, amicizia e generosità, ha deciso, nel corso dell’anno scolastico 2021/2022, di fare una nuova donazione di altri 20mila euro. Il curatore del progetto è stato Edoardo Fanucci, docente di Economia aziendale. Anche se in aspettativa non retribuita ha accolto con entusiasmo la proposta di continuare a seguire tutte le fasi del bando mettendosi a completa disposizione dell’iniziativa.

Gli studenti migliori sono stati scelti sulla base di criteri molto rigorosi: la media dei voti di almeno 8/10; il voto in economia aziendale e la media finale dei giudizi in tutte le materie. Ma oltre al profitto, è stata premiata la partecipazione ad attività extracurriculari. Anche l’assenza di provvedimenti disciplinari individuali ha inciso positivamente, così come la motivazione dei ragazzi. Il premio (500 euro per ogni studente) potrà essere utilizzato per l’acquisto di buoni per i libri di testo, dotazioni tecnologiche e sussidi per la didattica; ma anche contributi destinati a sostenere esperienze formative di apprendimento. Le borse di studio sono state consegnate dalla signora Francesca in una toccante cerimonia presso la sede di Pescia dell’Istituto Marchi-Forti.