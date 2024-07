Bollette Taric più care. Il Comune corre ai ripari: "Fondi per aiutare le famiglie"

Chiesina Uzzanese, 21 luglio 2024 – «Le nuove bollette della Taric per saranno più care di circa il 10%, ma siamo riusciti a recuperare fondi per fornire contributi alle famiglie tali da rendere gli importi all’incirca come quelli dello scorso anno". Parola di sindaco. Spiega così, il primo cittadino di Chiesina Uzzanese Fabio Berti cosa accadrà con l’arrivo delle cartelle del passaggio porta a porta. "L’amministrazione comunale – fanno sapere intanto da Chiesina – è consapevole dell’impatto che ciascun aumento comporta per i cittadini e, per questa ragione, ha attuato e continuerà ad attuare ogni strategia possibile per contenere gli adeguamenti tariffari che purtroppo come accade da alcuni anni dobbiamo sostenere, tutto questo è collegato al piano rifiuti attuato dalla Regione che come noto non facilita la diminuzione dei costi per lo smaltimento. Ci teniamo a sottolineare che indipendentemente dal passaggio a Taric, i maggiori costi ci sarebbero comunque stati".

Tuttavia questo passaggio alla Taric permette al Comune di liberare risorse che rivolgerà verso i cittadini. "Col passaggio a Taric – prosegue l’amministrazione – il Comune potrà liberare risorse economiche importanti e l’Amministrazione Comunale ha deciso che parte di questi saranno utilizzati per l’abbattimento del costo della nuova tariffa sui rifiuti. Gli uffici sono già in contatto con Alia e non servirà presentare nessuna domanda: l’ultima bolletta del 2024, quella relativa all’ultimo trimestre, sarà già scontata grazie ai fondi che saranno messi a disposizione con i primi Consigli Comunali dopo l’estate. Questo contributo agevolerà tutte le famiglie ed invitiamo tutti a seguire i consigli di Alia per ottenere la premio che sarà riconosciuto a tutte le utenze che supereranno l’80% di raccolta differenziata".

Affinché i disagi e il salasso siano minori possibili il Comune ha aperto in accordo con Alia un ufficio "dove la gente potrà venire a verificare la bolletta – spiega il sindaco Berti – e controllare se ci sono anomalie. Nel frattempo noi abbiamo recuperato dagli accantonamenti che tutti i Comuni fanno, circa 100.000 euro da destinare a bilanciare gli aumenti della bolletta della spazzatura e 50.000 euro li mettiamo a disposizione proprio per ammortizzare del 5% l’aumento della Taric che, per tutti i Comuni è rialzata del 10% circa. Inoltre se i cittadini avranno comportamenti tali da non superare di troppo il numero di svuotamenti del grigio allora ci saranno dei premi in tariffa. In questo modo la tariffa dovrebbe essere per le famiglie molto vicina all’importo di quella dell’anno scorso".