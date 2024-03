Blue Resolution insieme all’Agrario Anzilotti per proteggere le api A Monsummano Terme, l'associazione Blue Resolution e l'Istituto Anzilotti si uniscono per proteggere gli insetti impollinatori. Gli studenti contribuiranno alla creazione di "Bee House" e al monitoraggio delle popolazioni. Un progetto per migliorare la biodiversità urbana e promuovere l'educazione ambientale.