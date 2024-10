Birra tedesca e cibo toscano, una domenica che strizza l’occhio all’October Fest

Un po’ di October Fest a Monsummano, per il quarto anno di fila di birre in compagnia. Appuntamento domenica 6 ottobre alla storica Bottega dell’Idilia, a Pozzarello, di Barbara Romani e Simone Mariotti, che anche quest’anno vogliono ringraziare tutti i loro clienti con una festa ispirata all’October Fest tedesco e con la birra tipica dell’evento. "L’iniziativa è nata quasi per scherzo – racconta Mariotti – nel 2019 come ringraziamento ai nostri clienti più affezionati. Poi la cosa si è ingrandita tanto da dove mandare via, solo lo scorso anno decine di persone perché non avevamo più posto. È un modo per stare insieme in allegria e ringraziare chi è sempre con noi".

A partire dalle 17 e fino a mezzanotte sarà possibile degustare prodotti tipici toscani in abbinamento alla birra tedesca Weiherer Bio Zwickerla ambrata, prodotta vicino a Monaco di Baviera, servita a caduta direttamente dai fusti proveniente dalla zona di Bamberg in Franconia. Durante la giornata sarà ospite della Bottega anche Magiko Matteo, famoso illusionista e Dj Orlando per la selezione musicale. Info e prenotazioni 0572 62316.