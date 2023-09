Biondi alla guida di Assohotel: "Lavorerò per tenere uniti albergatori e commercianti"

"Ho sempre avuto ottimi rapporti con i miei colleghi albergatori. Il mio primo obiettivo è incontrarmi con le altre associazioni, anche dei commercianti, per fissare un programma di richieste comuni da presentare al sindaco. Se siamo tutti uniti, abbiamo maggiore possibilità di farci ascoltare". Giovanni Biondi, titolare col fratello Bruno dell’Hotel Biondi di viale IV Novembre, è il nuovo presidente provinciale di Asshotel Confesercenti. Raccoglie il testimone dal collega Fabio Cenni, passato alla presidenza regionale dell’organizzazione. La sua famiglia è una di quelle storiche nel settore delle strutture ricettive, ormai giunta alla quarta generazione. Il padre Franco, scomparso di recente, è stato presidente dell’associazione Apam e assessore comunale per il Psdi. Giovanni Biondi, ormai da qualche anno all’interno di Asshotel, ha le idee chiare su cosa vuole fare. "La sicurezza è senza dubbio una questione da intervenire a Montecatini – spiega – e ritengo necessario rilanciare il protocollo Mille occhi sulla città, che prevede una collaborazione con gli istituti di vigilanza privata. Carabinieri, polizia di Stato, e guardia di finanza svolgono senza dubbio un lavoro encomiabile nonostante le risorse a disposizione, questo ci tengo a sottolinearlo. L’assessore al turismo Alessandra Bartolozzi ha dimostrato che la pineta può essere vivibile e, secondo me, dobbiamo puntare a un’accurata programmazione di appuntamento. I clienti devono entrare negli alberghi e trovare un grande tabellone con le indicazioni. Il 30 di ogni mese sarebbe bello organizzare un appuntamento o una manifestazione anche nella zona commerciale di Montecatini. In questo modo, la nostra città offrirebbe un continuo intrattenimento. In questo momento, non possiamo utilizzare l’offerta termale, ma Montecatini è dotata di altre bellezze di cui non deve scordarsi. Le imprese alberghiere rappresentano un patrimonio essenziale per la rinascita di Montecatini".

Daniele Bernardini