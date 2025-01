Bilancio comunale. L’ok in consiglio: "Ora investimenti"

Approvato il bilancio nel comune di Massa e Cozzile dal sindaco Marzia Niccoli. "Lo schema è stato già approvato in giunta il 18 dicembre scorso – ha detto il primo cittadino – ed è sicuramente un bilancio solido e prudente che conferma ancora una buona azione amministrativa e mira a mantenere la qualità dei servizi". Nonostante i costi aumentati di beni e servizi, la giunta ha deciso di mantenere invariate le tariffe dei servizi essenziali a domanda individuale quali servizio scuolabus, pre e post scuola, mensa che sono fra le tariffe più basse a livello provinciale. "Abbiamo effettuato solo un piccolo adeguamento relativamente al centro estivo del mese di luglio per la fascia 6-13 anni soprattutto dovuta al fatto che sono sempre più richiesti spostamenti, entrate nei parchi e così via".

Massa e Cozzile ha raggiunto la quadratura del bilancio di previsione 2025-2027 senza particolari tagli riuscendo a garantire la funzionalità dell’ente. "Ovviamente – chiosa Niccoli – è un bilancio che risente delle criticità di questo tempo ma nello stesso tempo è frutto di una politica attenta messa in atto negli anni". Parole chiave: investimenti e sviluppo. La previsione nella spesa di personale che passa stabilmente nel triennio a circa 1.675.000, tiene conto degli adeguamenti contrattuali. "L’aspetto più problematico è la riduzione della possibilità di utilizzare la spesa corrente, una conseguenza del nuovo patto di stabilità. È un vincolo molto severo, che limita per sette anni l’incremento di spesa corrente e stabilisce un accantonamento obbligatorio, ciò comporterà "Una stretta" che ridurrà la possibilità di fornire servizi o di ampliarli. Vedremo di quanto nei prossimi anni".

Giovanna La Porta