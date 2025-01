Bici e mobilità sostenibile: il progetto di Pieve

Il Comune di Pieve a Nievole ha presentato un progetto nell’ambito del bando ’Bici in comune’, promosso dal ministro per lo sport e i giovani, in collaborazione con Sport e salute e Anci, con l’obiettivo di incentivare la mobilità ciclistica e il cicloturismo. Pieve a Nievole ha partecipato a tutte e tre le linee di intervento previste dal bando.

La prima linea prevede un investimento di 36mila euro per integrare l’uso della bicicletta nella quotidianità fin dalla giovane età, promuovendo una cultura attenta all’ambiente e alla salute attraverso il gioco. Nel parco pubblico di via F.lli Cervi, un ex campo da tennis inutilizzato sarà trasformato in un’area ludico-educativa per bambini, con percorsi sicuri e stimolanti dotati di ostacoli a bassa altezza e segnaletica stradale. Questo spazio, circondato da fontanelle, servizi igienici e un’area giochi, sarà un luogo ideale per imparare a pedalare divertendosi.

La seconda linea di intervento si concentra sulla promozione della mobilità sostenibile attraverso l’installazione di colonnine di ricarica per biciclette elettriche e a pedalata assistita. Saranno installate in tre punti strategici del territorio: il parco pubblico in zona 167, il parcheggio di via Donatori del sangue e il verde pubblico di via Nova – via F.lli Cervi, creando una rete di supporto alla mobilità sostenibile e integrando i servizi con punti di ristoro e di utilità pubblica.

La terza linea di intervento prevede l’organizzazione di due eventi ciclistici per promuovere il ciclismo, sensibilizzare sulla natura e favorire la socializzazione. Una gara di Mountain bike ed E-Bike si svolgerà in ottobre su un circuito misto di circa 20 km, coinvolgendo professionisti e amatori sulle colline di Pieve a Nievole. Nel 2026, in occasione della Festa patronale o del 1° maggio, è prevista una ciclo-passeggiata aperta a tutti, che attraverserà l’area sud del territorio e il Padule di Fucecchio, una delle zone palustri più importanti della Toscana. Gli eventi saranno un’occasione per unire sport, cultura e ambiente, attirando ciclisti esperti e famiglie.

Il sindaco Gilda Diolaiuti, insieme all’assessore all’ambiente e turismo Erminio Maraia e all’assessore allo sport Lida Bettarini, ha dichiarato: "Questo bando rappresenta un’opportunità importante di investire in una mobilità più sostenibile e in iniziative che valorizzino il nostro splendido territorio. L’auspicio è di riuscire a intercettare i fondi: siamo orgogliosi di proporre interventi che uniscono ambiente, salute e comunità, offrendo spazi e attività per tutti, dai più piccoli agli appassionati di ciclismo".