’Benessere Marliana 100%’. Sport e arte per coinvolgere ragazzi e ragazze delle frazioni

Si chiama ’Benessere Marliana 100%’ il nuovo progetto promosso dal Comune per i ragazzi da 7 a 14 anni. Partito il 18 luglio scorso con la prima lezione di tennis riservata ai bambini iscritti al centro estivo comunale, ’Benessere Marliana 100%’ ha un calendario ricco che prevede lezioni di tennis, scherma, sessioni di yoga per bambini proposte dagli esperti Alessandra Passerotti e Matteo Lucarelli ed un laboratorio artistico col maestro Dario Longo. Una seconda azione del progetto prevede inoltre l’allestimento di una saletta destinata ad attività di doposcuola e laboratoriali che possa fungere da supporto alle famiglie per il potenziamento dello studio extrascolastico dei propri figli.

Attraverso questo progetto, l’amministrazione comunale intende promuovere uno stile di vita sano e attivo, oltre a valorizzare le espressioni culturali locali, nell’intento di promuovere occasioni di socializzazione ed inclusione volte al contrasto dell’isolamento individuale.

Le attività si svolgono presso il campo sportivo di Panicagliora, mentre il laboratorio artistico al vecchio mulino di Momigno. Un percorso per conoscere o scoprire angoli del territorio, accompagnati da esperti, che garantiranno un ambiente sicuro e stimolante, immergendosi pienamente nella realtà territoriale per sentirsi parte di una comunità inclusiva e fiorente di proposte per i più giovani.

Con la realizzazione del presente progetto l’Amministrazione comunale intende arricchire il proprio territorio di iniziative ed opportunità per i giovani, garantendo l’accesso ad attività ed esperienze di socializzazione proprie dei centri cittadini, così che anche in aree rurali sia possibile promuovere il senso di comunità e momenti di condivisione. Dopo la sperimentazione estiva, si darà avvio alla sessione invernale del progetto che sarà definita nei prossimi mesi: il tutto grazie al prezioso contributo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia e del Comune di Marliana.

"L’obiettivo è quello di far stare insieme ragazzi e ragazze delle varie frazioni – dice il sindaco di Marliana, Federico Bruschi –. Per informazioni e dettagli su queste iniziative invito tutti a seguire il canale Whatsapp del Comune di Marliana".