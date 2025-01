Benedizione dei cani a S. Maria Assunta

Un centinaio di cani con i loro padroni si sono recati domenica sul sagrato di Santa Maria Assunta per ricevere la solenne benedizione in occasione della ricorrenza di Sant’Antonio Abate, protettore degli animali. La suggestiva cerimonia non solo dei quattro zampe ma di tutti gli animali domestici si è svolta nel pomeriggio.

In Valdinievole i proprietari di cani, gatti, uccellini, criceti e non solo si sono presentati di fronte alla basilica, dove Gianluca Diolaiuti ha impartito la benedizione di rito. Una tradizione che è attiva ormai da parecchi anni. La cerimonia era aperta a tutto il territorio. Uomini e donne stringevano con amore i loro animali domestici, sia cuccioli che più anziani. Alcuni ai sono emozionati. Tutti hanno ringraziato i due parroci per la sensibilità è l’opportunità.

La benedizione degli animali è diventata in Italia, ormai, un must importante per i fedeli che vogliono proteggere i loro gattini, cagnolini e ogni altra bestiola che faccia parte a tutti gli effetti delle famiglie.