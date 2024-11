Becherucci confermato presidente

Tutto secondo le previsioni in occasione dell’assemblea provinciale delle società ciclistiche pistoiesi svoltasi al Ready Center di Larciano. Alessandro Becherucci, presidente uscente e unico candidato alla presidenza per i prossimi quattro anni ha fatto il pieno con 22 voti su altrettanti a disposizione. Prima di passare alle votazioni, il presidente uscente ha fatto il punto sull’attività svolta in provincia di Pistoia nell’ultima stagione ricordando anche i momenti più significativi come l’organizzazione del Campionato Italiano di Pump Track sulla pista Bike Park Bike 360 all’interno del ciclodromo Alfredo Martini ad Albinatico di Ponte Buggianese, organizzato dalla Bike Academy Valdinievole. Quindi si è passati alle votazioni per l’elezione dei due delegati per il congresso nazionale di Fiumicino del 19 gennaio 2015 e del Comitato Provinciale di Pistoia, con Becherucci riconfermato alla guida.

Nel consiglio direttivo la novità di un volto femminile, Valentina Pratesi che ha avuto 18 voti, seguita da Mario Pieri con 17, Ubaldo Pagni con 14, Luigi Fontanella con 10, che è il dirigente più anziano come militanza nel Comitato Provinciale pistoiese in quanto eletto anche in occasione dei quattro precedenti Comitati. I due delegati eletti per l’assemblea nazionale sono risultati lo stesso Alessandro Becherucci e Andrea Diolaiuti con 5 voti, mentre Mauro Renzoni ne ha ottenuto uno, e ben 11 sono state le schede nulle. A presiedere l’Assemblea delle società pistoiesi Gabriele Varignani presidente dell’Unione Ciclistica Larcianese premiato da Becherucci, con Fausto Michelotti quale segretario.

Antonio Mannori