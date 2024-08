Montecatini, riconferma per Bartolini presidente Federalberghi: "Il mio piano di rilancio"

Montecatini Terme, 3 agosto 2024 – “E’stato un giorno significativo per la nostra comunità alberghiera. L’assemblea di Federalberghi ha affrontato il percorso elettorale per il rinnovo del consiglio e della presidenza del sindacato. Con immensa soddisfazione, posso annunciare che il sistema sindacale delle strutture ricettive più ampio e rappresentativo di Montecatini, storicamente il più antico, mi ha confermato alla presidenza". Carlo Bartolini, 53 anni, titolare dello Smart Hotel Bartolini, ottiene un secondo mandato alla guida di Federalberghi-Apam. I suoi colleghi confermano la fiducia in lui, dopo il lavoro svolto in questi anni. Bartolini si prepara così per i nuovi impegni che attendono gli albergatori e tutta la città.

Presidente, è contento di questa conferma?

"Questo è un grande onore e una responsabilità che accolgo con determinazione e speranza. Ringrazio di cuore tutti i miei colleghi per la fiducia riposta in me. Gli ultimi anni sono stati molto difficili, pieni di sfide che abbiamo affrontato con tenacia e spirito di squadra. Abbiamo lavorato duramente per mantenere alta la qualità del nostro servizio e la reputazione del nostro meraviglioso territorio".

E, adesso, che cosa farete? "Ora, ci attendono nuove sfide. Il rinnovo del prodotto turistico, il rilancio delle terme, la creazione di una efficace Destination Management Organization (Dmo) sono solo alcuni dei complessi progetti che ci aspettano. Sono certo che, uniti, riusciremo a trasformare questi obiettivi in realtà, rendendo Montecatini Terme ancora più attrattiva per i turisti di tutto il mondo" Vuole esprimere la sua gratitudine a qualche collaboratore in particolare?

"Un ringraziamento speciale va al direttore dell’associazione Massimo Giusfredi e alla segretaria Francesca Bartoletti, ai dipendenti di Apam Spa per i servizi che erogano agli alberghi, e allo staff della Pam- Tettucio Tour per la loro attività di promozione e commercializzazione. Desidero inoltre ringraziare la famiglia di Federalberghi nazionale, dal presidente Bernabò Bocca al direttore generale Alessandro Nucara, e quella regionale con il presidente Daniele Barbetti, allo staff di Federalberghi Toscana ed al suo Consiglio. Il confronto con loro rappresenta per me un’esperienza formativa di grande valore. Un sincero grazie anche ai miei collaboratori dello Smart Hotel Bartolini e a tutti i dipendenti del settore alberghiero, nonché ai miei colleghi. La vostra dedizione e professionalità sono la chiave del nostro successo".

Vuole rivolgere un appello ai dipendenti del settore?

"Con il sostegno di tutti voi, insieme al nuovo Consiglio di APAM Federaberghi, sono pronto ad impegnarmi al massimo per il bene della nostra categoria . Guardiamo al futuro con speranza e determinazione, consapevoli delle difficoltà ma anche delle immense opportunità che ci attendono. Grazie a tutti e avanti insieme!".

Daniele Bernardini