Bartolini confermato presidente e guida di Federalberghi Apam

Carlo Bartolini (SmArt Hotel Bartolini), in carica dal luglio 2019 (quando aveva preso il posto di Dante Simoncini), è stato confermato presidente di Federalberghi Apam per il prossimo quadriennio. Vicepresidenti dell’associazione sono Giancarlo Poli (Gran Hotel Plaza & Locanda Maggiore, nonché presidente di Apam Spa società di servizi) e Antonio Mariotti (Hotel Adua e Regina di Saba, nonché presidente della cooperativa di promo-commercializzazione Pam). E’ il risultato emerso dallo scrutinio dei voti degli associati di questa storica associazione degli albergatori di Montecatini, nata nel lontano 1905, lo stesso anno in cui la città è diventata un Comune autonomo.

"Come presidente – dichiara Carlo Bartolini – sono estremamente felice di annunciare l’elezione del nuovo consiglio Apam Federalberghi e la conferma delle vicepresidenze di Giancarlo Poli e di Antonio Mariotti. Sono convinto che con il nuovo consiglio e la leadership di Poli e Mariotti, continueremo a promuovere e rafforzare il settore alberghiero, valorizzando le eccellenze della nostra categoria e affrontando le sfide con determinazione, esperienza e innovazione".