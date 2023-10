Baroncini per la segreteria regionale: "Mi candido con le idee chiare"

Luca Baroncini, sindaco di Montecatini Terme e attuale commissario regionale della Lega, è pronto per il congresso regionale della Lega Toscana che si terrà oggi all’Oteldi Firenze che lo vede candidato per la carica di segretario regionale. "Mi preme anzitutto ringraziare i militanti – ha dichiarato – che in questi giorni hanno dedicato il loro tempo all’organizzazione di questo evento. Sarà un importante momento di confronto e crescita tra i militanti di un partito che sta aumentando ogni giorno i consensi grazie alla qualità del lavoro al governo del Paese, dell’opposizione puntuale in consiglio regionale e all’impegno dei tanti eletti nelle giunte e nei consigli comunali. Facendo il sindaco della mia città ho fatto di necessità virtù sviluppando pragmatismo ed una positiva dote di mediazione ed equilibrio, imprescindibili caratteristiche per un sindaco".

Il prossimo anno a Montecatini si terranno le amministrative. Baroncini sarà il candidato a sindaco della Lega e sono in corso gli incontri con le altre forze del centrodestra. È evidente che Baroncini raccoglie il consenso e la stima di molti esponenti a livello regionale e nazionale, mentre in città negli ultimi mesi le critiche al suo operato e della sua giunta su temi la sicurezza e le Terme. "A febbraio il nostro leader Matteo Salvini, segretariofederale della Lega – dice ancora Baroncini – mi ha fatto il grande onore di nominarmi commissario regionale per guidare la Lega Toscana fino al Congresso che si terrà appunto questo sabato. Questa nomina mi ha lusingato e mi sono messo a disposizione del partito con passione e disponibilità che saranno ancora maggiori da segretario eletto. La mia candidatura si basa su un programma elettorale ben definito che mette in primo piano tre punti cardine".

Gli obiettivi sono evidenti. "Vincere le elezioni amministrative e le prossime regionali e massimizzare il risultato alle europee, al fine di adottare politiche volte a migliorare la qualità della vita dei toscani – conclude Baroncini –. Supportare e declinare a livello locale il lavoro eccezionale dei nostri ministri e parlamentari al governo del Paese, e del nostro leader Salvini. Entusiasmo, lealtà e coinvolgimento sono le parole chiave fondamentali per affrontare le sfide che abbiamo davanti. Buon congresso a tutti i militanti. Vi aspetto e sono onorato della presenza al nostro congresso anche del vice premier Matteo Salvini".

