Baroncini fra ricorsi e futuro: "Ringrazio chi mi ha sostenuto"

Si sono recati all’ufficio centrale, che ha il compito di decretare ufficialmente i dati delle elezioni, i collaboratori stretti di Luca Baroncini, sconfitto alle amministrative 2024 per otto voti di differenza da Claudio del Rosso. Obiettivo, rilevare eventuali errori di trascrizione nei verbali delle sezioni. Ammessi nella stanza, solo i delegati delle liste che hanno sostenuto Baroncini: Ilaria Pancioli, Stefano Forcieri, Chiara Barbagli. Ma il lavoro dei seggi è risultato coerente con i risultati comunicati all’ufficio elettorale lunedì pomeriggio. A questo punto, il prossimo passaggio, dovrà essere un ricorso al Tar con riconteggio delle schede assegnate e verifica di eventuali errori. "Faccio i complimenti al vincitore – dice Baroncini – dato che, pur se di misura, porta a casa il risultato. Mi auguro che sappia governare al meglio la città che amo. Credo sia doveroso verificare le schede bianche e nulle, soprattutto le contestazioni dei voti non assegnati. Devo farlo anche e soprattutto per i cittadini che mi hanno dato la loro preferenza".

Baroncini è pronto a tornare al suo lavoro, quello di insegnante: "Ma proseguirò con la passione della politica. È stata una campagna elettorale particolare e combattuta. Faremo il nostro ruolo nel consiglio comunale, dato che rappresentiamo la metà dei cittadini che hanno votato". Il sindaco uscente ha incarichi a livello regionale, in particolare come segretario regionale della Lega. "Ringrazio tutti quelli che mi hanno sostenuto e hanno creduto in me. È stata un’esperienza unica. Continuerò a lavorare per il bene della città che amo e non intendo uscire di scena. Ho amministrato questa città nei cinque anni peggiori della storia della Repubblica. Mi auguro davvero che Del Rosso lavori al meglio, raccogliendo anche i frutti del nostro impegno durato una legislatura".

Giovanna La Porta