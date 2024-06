Sventola la Bandiera Azzurra, riconoscimento esclusivo per Montecatini

Montecatini Terme (Pistoia), 2 giugno 2024 – Un premio straordinario all’insegna della salute e dell’attività motoria per la città di Montecatini Terme. Ecco che la ’Bandiera Azzurra 2024’ è stata ufficialmente consegnata al comune termale da parte della Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera) e Anci (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani). ’Bandiera Azzurra’ è un riconoscimento esclusivo nato nel 2017 che viene assegnato ai comuni italiani che si sono distinti per l’impegno nella promozione della camminata, corsa e nell’ambito della salute più in generale come strumenti fondamentali per garantire la qualità della vita. Per ottenere il prestigioso stendardo è infatti necessario che le città presentino dei percorsi adibiti in maniera particolare alla corsa o alla camminata e che offrano occasioni per incontri e eventi all’aria aperta. Si tratta di un riconoscimento che ha coinvolto soltanto undici comuni nel territorio italiano e solamente due in toscana (l’altro è Sansepolcro), a testimonianza del fatto che Montecatini è un’area che si presta sensibilmente all’attività motoria, di camminata, corsa e marcia, discipline fondamentali per la salute e il benessere delle persone.

Questo premio speciale è stato consegnato personalmente alla città dall’ex marciatore e campione olimpico italiano Maurizio Damilano, ’ideatore di ’Bandiera Azzurra’, un sistema che va ad individuare i centri urbani che offrono ai propri cittadini la possibilità di praticare sport all’aria aperta in aree e percorsi certificati.

Così si è espresso Damilano sulla scelta di Montecatini: "Bandiera Azzurra è un premio che Montecatini merita perché la città termale è da sempre un territorio fertile per fare esercizio fisico, movimento e camminate. È un incentivo verso i giovani ad avvicinarsi allo sport e un incoraggiamento a tutte le persone a vivere una vita qualitativamente migliore. La Bandiera Azzurra – ha detto ancora Damilano – non è solo un premio a quanto è stato fatto fino ad oggi, quanto uno stimolo a fare sempre di più nel futuro: a tal proposito mi piacerebbe anche che venissero promossi in futuro eventi di atletica leggera per avvicinare sempre più persone a questa disciplina".