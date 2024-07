Banche, chiude la filiale di Pieve. Lettera e indicazioni ai clienti. Le consulenze a Monsummano

Chiude la storica banca di piazza XXVII aprile a Pieve a Nievole, nei giorni scorsi è arrivata la lettera ai clienti. A darne conferma è il sindaco Gilda Diolaiuti, che spiega anche cosa succederà adesso. Di fatto la filiale pievarina di Intesa San Paolo dal 12 ottobre prossimo chiude la sede ma non i servizi parte dei quali, al momento, saranno dislocati nelle varie tabaccherie del paese, mentre per le consulenze di persona i clienti di Pieve a Nievolesaranno dirottati alla filiale di Monsummano Terme in piazza Giusti. "La Banca è sempre aperta: siamo presenti – fa sapere ai clienti l’istituto di credito tramite una e-mail – tramite Internet Banking e attraverso l’App Intesa Sanpaolo Mobile. Potranno essere attivati ulteriori servizi di supporto alla mobilità. Tra questi la Banca Mobile, un camper allestito come un salotto di consulenza che periodicamente porterà la Banca nei diversi Comuni. La informiamo infine che dal 12 ottobre 2024 e per i successivi 6 mesi potrà prelevare senza alcuna commissione presso tutti gli sportelli bancari sul territorio italiano".

Di fatto tutto o quasi diventa digitale e, in alternativa ogni tanto ci sarà un camper sul posto per i clienti che non vorranno o potranno andare a Monsummano. "La pandemia ha accelerato il processo di digitalizzazione – spiega il sindaco di Pieve Gilda Diolaiuti – sappiamo che questo può creare dei disagi, specialmente ai più anziani ma abbiamo cercato di mettere in piedi un sistema di accompagnamento con il punto di facilitazione digitale allestito alla sala consiliare e poi abbiamo trovato un accordo con Intesa San Paolo per dislocare alcuni servizi, come il prelievo fino a 250 euro o il pagamento degli F24 nelle varie tabaccherie cittadine che sono in Via Nova quella al bar Valerio e quella alla fine della discesa della Combipel, poi quella in centro vicino al Municipio, una alla Colonna e una in via Empolese". Intanto l’istituto di credito fornisce anche altre istruzioni "Venerdì 11 ottobre – scive la banca ai clienti – la filiale di piazza XXVII aprile chiuderà alle 12,30. Il servizio riprenderà il lunedì mattina successivo alla nuova filiale. Durante il fine settimana coincidente con la chiusura potranno verificarsi occasionali interruzioni di servizio presso gli sportelli automatici e potrebbe non essere disponibile la consultazione del saldo, dei movimenti e il versamento di assegni. Inoltre, il limite giornaliero delle carte di debito sarà provvisoriamente ridotto a 400 euro sia per i prelievi sia per i pagamenti. La piena operatività tramite Internet Banking o App Intesa San paolo riprenderà dalla mattina di lunedì 14 ottobre 2024". Arianna Fisicaro