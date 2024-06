Bancarelle, buon cibo e tradizioni. Domenica c’è ’Pescia Antiqua’

Quella di domenica prossima sarà veramente una edizione specialissima di Pescia Antiqua prdotta dall’associazione Pinocchio 3000, sia per il numero delle bancarelle presenti, sia per lo spazio che occupa nel centro della città, sia per le tante iniziative collaterali appositamente organizzate in collaborazione con altre importanti associazioni locali.

In piazza Mazzini, oltre alle tantissime bancarelle per gli appassionati di antiquariato, verrà riservato anche uno spazio dedicato ai bambini con giochi, intrattenimenti ed i mitici cavalli e pony del centro ippico La pieve.

Borgo della Vittoria ospiterà le specialità gastronomiche regionali e il mercatino del vintage. In piazza del Grano al mattino, in collaborazione con il Kursaal Car Club, si raduneranno diverse auto d’epoca. Verrà poi attivata l’iniziativa promossa dall’associazione ’Quelli con Pescia nel cuore’ e ’L’officina delle arti’ che consente di visitare, grazie al lavoro di tanti volontari, i principali monumenti e siti storici della città. Apertura anche del museo civico, del Palagio con la Gipsoteca Libero Andreotti e del complesso monumentale di San Michele. Alle ore 17.30 in piazza Mazzini è in programma l’annuale concerto bandistico ’Music to dream’ del Corpo Musicale Gialdinio Gialdini. Per accogliere al meglio i visitatori, verrà potenziata l’accoglienza gastronomica nei ristoranti cittadini che offriranno anche piatti tipici della cucina popolare pesciatina mentre i bar, pasticcerie, gelaterie e paninoteche allestiranno i tavoli all’aperto, lungo il percorso della manifestazione. Parcheggi pubblici gratuiti per tutti, anche quelli di solito a pagamento. Per info: 0572.1913547