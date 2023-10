“Ballo in bianco“. L’accademia di danza incanta

Il Lad, laboratorio accademico danza di Massa e Cozzile, ha partecipato al “Ballo in bianco“, evento della stella della danza Roberto Bolle, a Milano. Il “Ballo in bianco“ ha preso forma nell’ambito di “Ondance“ in piazza Duomo a Milano, che si sviluppa in spettacoli, workshop, open class, cultura, al motto di “Accendiamo la danza“. Si è trattato della lezione alla sbarra più grande mai organizzata nella sala da ballo più bella mai pensata. Piazza Duomo a Milano è stata inondata di bianco, di entusiasmo, di passione, di desiderio di crescere, formarsi, di vivere un momento indimenticabile, di amore per la danza. E in questo scenario d’eccezione, ha brillato anche una stella del nostro territorio: il Lad. "La scuola - spiega Antonella Lombardo, direttrice artistica del Laboratorio accademico danza - è stata chiamata a partecipare all’evento, trasmesso su Rai 1. Tredici nostre allieve hanno fatto la sbarra insieme a ballerine provenienti da tutta Italia. Un’emozione straordinaria, che le danzatrici ricorderanno per sempre e di cui siamo molto felici e orgogliosi. Grazie a Roberto Bolle - conclude - per tutto ciò che riesce a realizzare per celebrare la danza". Roberto Bolle, in un video Instagram sul profilo di “Ondance.it, ha fatto un bilancio di questa edizione della festa della danza: "Un’edizione incredibile - ha affermato Bolle -. Tutto esaurito con 2300 persone. Un affetto, un calore, un amore che mi hanno commosso. Quello che è bello per me - sottolinea - è condividere la gioia della danza, un’arte che emoziona, che arriva al cuore e dà grandi valori".

Valentina Spisa