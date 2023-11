Baita, buona la prima. La magia del Natale nel mercato coperto

Montecatini Terme, 27 novembre 2023 - La Baita di Babbo Natale è partita nella nuova sede del mercato coperto e ha appena affrontato il suo primo fine settimana. Anche il sindaco Luca Baroncini ha partecipato all’inaugurazione dell’edizione 2023 di quello che è il principale appuntamento delle festività in città. Fra le novità allestita alla Baita di Babbo Natale, merita una segnalazione l’esperienza immersiva in un vagone multimediale che farà compiere ai bambini un affascinante viaggio virtuale. Nel percorso di avvicinamento a Babbo Natale, i piccoli potranno partecipare a molte altre attività divertenti, come il laboratorio della pizza dove, indossando cappelli da cuoco e grembiulini, impareranno a fare biscotti e altri impasti, oppure la falegnameria di Mastro Geppetto, dove potranno costruire un giocattolo di legno, o l’atelier di ceramica. E poi è possibile trovare anche l’angolo del trucco, quello delle simpatiche mascotte, la magica danza di Babbo Natale, Elfolandia, e il misterioso muschio magico. La baita coloratissima e suggestiva, è stata costruita dagli elfi che intrattengono allegramente i piccoli ospiti fino al momento in cui possono abbracciare il vero Babbo Natale e confidargli quali doni sognano di ricevere il 25 dicembre.

Nell’area del villaggio saranno presenti anche un mercatino a tema per lo shopping natalizio e un angolo di street food. A breve inizieranno anche gli altri appuntamenti del Natale previsti in città. L’amministrazione ha annunciato che il programma "partirà il 2 dicembre e per tutto il mese, nei pomeriggi di sabato, domenica e festivi, in piazza del Popolo e lungo le principali vie cittadine, si snoderà uno spettacolo itinerante di giocolieri, parate in costume, musica e concerti per divertire i bambini e stupire gli adulti". Gli appuntamenti previsti sono "il Piano Sky, magia di un pianoforte sospeso tra le nuvole a tre metri di altezza, Circotà, parata suggestiva con costumi luminosi, Les Montgolfières, parata itinerante di due trampolieri vestiti con grandiosi costumi da mongolfiera e illuminati, la Marching Band, street band, dai sei ai dodici elementi, selezionati tra le migliori street band, che animeranno le vie del corso a suon di musica, e Magica Nevicata, grande spettacolo di neve artificiale in piazza del Popolo per immergersi nell’atmosfera serena e magica del Natale.

Questi sono solo alcuni degli spettacoli in programma ma tante e tante altre sorprese sono previste in contemporanea". Il Comune aggiunge che "Non mancheranno i classici canti Gospel e i concerti di altro genere, come quello che prevede una cover delle canzoni natalizie di Micheal Bublè, oppure di una banda musicale, la Lakeville High School Band, composta da circa 110 elementi, appartenenti a una scuola superiore americana, che si esibirà con una parata, nel pomeriggio del 29 dicembre dalle 18 alle 19, marciando dalle Terme Tettuccio fino a piazza del Popolo, dove intratterrà il pubblico".

