Azione Pescia: "La nostra battaglia" per l'ospedale di Pescia

Dopo la positiva esperienza delle elezioni amministrative, nelle quali Loris Gianneschi ha corso al fianco di Vittoriano Brizzi, il nascente gruppo cittadino di Azione si dice pronto a dialogare con cittadini e istituzioni e ad affrontare sul territorio i temi che ha a cuore, come sanità, salario minimo, nucleare, istruzione. "La salute pubblica e la questione dell’ospedale saranno la nostra principale battaglia per un welfare vero e che non abbandoni i cittadini a se stessi - spiega Gianneschi - Lavoreremo affinché il principale, e unico, presidio sanitario della Val di Nievole possa essere potenziato, perché non è sufficiente ampliare l’orario di apertura del CUP se per curarsi è necessario spostarsi di trenta, cinquanta o più chilometri". Azione Pescia conferma la propria presenza all’evento di mobilitazione per l’ospedale organizzato mercoledì 27 settembre, alle 21, all’ex cinema Vox. Sul metodo e la linea politica interviene il segretario provinciale Raffaello Caciagli, auspicando che "le forze politiche del territorio, a partire da Pescia Cambia, possano raccogliere le nostre proposte. Allo stesso tempo, noi sosterremo tutte quelle attività e proposte avanzate da chiunque , purché siano di buon senso, sostenibili, risolutive e utili al benessere della cittadinanza".

Caciagli precisa che Azione "è all’opposizione di questa amministrazione comunale, ma pronta a condividere proposte e soluzioni su temi comuni, a partire dalla questione dell’ospedale. In conclusione, Azione Pescia si rivolge a tutti quei cittadini che con responsabilità e buon senso vogliono aiutare e dare un dirompente contributo alla propria città. Chiunque abbia voglia di confrontarsi sui temi della città - conclude - lo aspettiamo sabato 30 settembre, al mercato cittadino, dove sarà allestita una postazione per discutere e fare tessere".