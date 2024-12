Doppia rotatoria al casello, progetto nella fase finale. Ora serve l’ok di Salvini

Montecatini Terme, 21 dicembre 2024 – Il progetto esecutivo per la realizzazione delle rotatorie all’uscita del casello autostradale di Montecatini Terme è in fase di conclusione. Autostrade per l’Italia ha dato la comunicazione circa un mese fa al sindaco di Pieve a Nievole Gilda Dioaiuti. Il cambio del responsabile di area da parte della società ha rallentato di un paio di mesi la procedura. Da Autostrade per l’Italia, la palla, adesso, passa al ministero dei Trasporti. Sarà il dicastero guidato da Matteo Salvini a dover dare il via libera alla convenzione firmata nel 2017, concretizzando la garanzia di realizzazione dell’intervento in contemporanea con i lavori per la terza corsia dell’autostrada, come sottolinea il sindaco Diolaiuti.

Un lavoro che va avanti da dieci anni. Il Comune di Pieve, dal 2014, ha lavorato con Società Autostrade a questa problematica, riuscendo a farla inserire come priorità, nel corso del 2017, nell’ambito della serie di opere che riguardano la terza corsia dell’autostrada. È prevista la realizzazione di una doppia rotatoria di fronte al casello, che snellirà il traffico e permetterà un utilizzo ancora più fluido dell’entrata e uscita dell’autostrada A11.

L’intervento assume un valore molto importante per Montecatini, perché il casello di Pieve rappresenta di fatto una delle porte principali di ingresso in città per chi arriva da fuori. Bisogna tornare indietro al 1999, quando l’ex sindaco Ettore Severi partecipò al confronto con Autostrade per il raddoppio del casello, progetto poi bocciato dalla società perché ritenuto troppo costoso. Il consiglio comunale di Montecatini tornerà a occuparsi della questione nella seduta in programma venerdì 27 dicembre alle 18.30. Il consigliere di minoranza Edoardo Fanucci ha presentato una mozione di indirizzo su questo tema. L’esponente della minoranza ricorda che “l’urgenza e l’importanza di intervenire e avviare l’opera di realizzazione delle rotatorie quanto prima”.

Fanucci ribadisce quanto emerso “in occasione di anni di lavoro serrato, fatto di interrogazioni parlamentari, audizioni e incontri con ministri, vice ministri e sottosegretari competenti. Per non dimenticare interventi diretti con le realtà coinvolte e sollecitazioni a mezzo stampa per informare e coinvolgere la cittadinanza, anche attraverso manifestazioni pubbliche di protesta, interrogazioni in consiglio comunale e mozioni di indirizzo, di cui mi sono fatto convinto promotore”. Fanucci chiede al “al sindaco Claudio Del Rosso, alla giunta e al consiglio comunale di sostenere e promuovere, in tutte le forme possibili, la realizzazione, in tempi chiari, rapidi e certi, delle rotatorie al casello autostradale di Montecatini”.