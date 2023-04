Folle corsa di notte in pieno centro. Scontro, danni e ferite a una donna

Montecatini Terme, 23 aprile 2023 – Forse pensava di essere a una sessione di prove di Formula 1 o alla 24 ore di Le Mans, la gara francese dove lunghezza della competizione e alta velocità si uniscono in modo spettacolare. Tutte esperienze ad alto livello di adrenalina. Ma la sua impresa si è conclusa in un vero e proprio disastro, anche se sarebbe potuta andare anche peggio.

Poco prima delle 23 di venerdì scorso, un uomo stava percorrendo a tutta birra il tratto di corso Matteotti tra via Toti e piazza del Popolo. Uno spettacolo che ha spaventato moto turisti e residenti che uscivano da ristoranti, gelaterie o altri locali. Il conducente continuava a ripetere la guida spericolata, incurante dei rischi che avrebbe potuto correre lui per primo. A un certo punto è andato a scontrarsi con un’automobile in sosta: alcuni veicoli di conseguenza si sono mossi all’improvviso. A farne le spese è stata una donna di 39 anni rimasta ferita.

Sul posto, allertata dal 118, è arrivata l’ambulanza della Società di Soccorso Pubblico e la vittima è stata ricoverata all’ospedale di Pescia in codice giallo. Le sue condizioni per fortuna non destano particolare preoccupazione. Il conducente del veicolo è andato a finire anche contro la centralina della telecamera della zona a traffico limitato che si trova all’incrocio tra corso Matteotti e via Toti. Non appena è sceso dalla macchina, alcuni giovani presenti hanno iniziato ad attaccarlo. La discussione è ben presto sfociata in un parapiglia. A calmare la situazione ci hanno pensato gli agenti di polizia del commissariato di Montecatini. La volante della polizia di Stato è giunta in poco tempo sul posto, calmando gli animi. Gli operatori hanno svolto anche tutti gli accertamenti necessari alla ricostruzione dell’incidente.

Questo è il secondo incidente del genere che avviene nel cuore di Montecatini in una settimana a causa di una guida a folle velocità. Mercoledì scorso un giovane pusher che era entrato con la macchina nella zona a traffico limitato è fuggito a tutto gas per evitare un controllo da parte della pattuglia della polizia municipale. In macchina, tra marijuana e cocaina, aveva oltre 1600 dosi per un valore di mercato di circa 25mila euro. L’inseguimento si è concluso con la sua macchina contro il bancone di un negozio di via Manin e la fuga dello spacciatore. Il successivo intervento della polizia di Stato ha consentito di identificare il giovane e di trovare l’albergo dove alloggiava. Gli agenti del commissariato lo hanno arrestato dopo un paziente appostamento.