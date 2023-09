Auto contro ambulanza, due feriti in ospedale

Chiesina Uzzanese (Pistoia), 12 settembre 2023 - Due persone all’ospedale per un frontale tra un'ambulanza della Misericordia di Uzzano ed una Renault Clio con due turiste francesi a bordo. È questa la sintesi di uno scontro avvenuto nella tarda serata di lunedì 11 settembre lungo la via di Campo a Chiesina Uzzanese.

Per cause al vaglio dei carabinieri il mezzo di soccorso che procedeva in direzione dell’autostrada per il trasferimento di un paziente dall’ospedale di Pescia a quello di Pistoi a si è scontrato con la macchina che procedeva in senso contrario. L’impatto è stato violento tanto che l’autovettura è rimbalzata nel fossato fuori della carreggiata. Le ragazze sono uscite da sole dall’abitacolo e non lamentavano dolori, mentre per il trasportato è stato necessario l’intervento di una ambulanza della Pubblica Assistenza di Chiesina Uzzanese per arrivare al nosocomio pistoiese.

Dopo l’ impatto il conducente della ambulanza della Misericordia ha accusato un malore e anche per lui è stato necessario l’intervento del 112 che ha inviato una seconda ambulanza per il trasporto all’ospedale di Pescia per gli accertamenti del caso.

La strada è stata chiusa al traffico per un paio d’ ore per permettere i rilievi dei militari. La via di Campo è da tempo al centro di polemiche per la mancata manutenzione delle banchine in quanto l’erba alta restringe la carreggiata rendendo ben poco visibili bordi e fossi che la costeggiano.

Stefano Incerpi