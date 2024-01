Auto abbandonata in periferia. Il Comune cerca il proprietario. Ma l’uomo era morto da tempo

Il fenomeno delle auto abbandonate torna a ripetersi in città. Spesso si tratta di mezzi vecchi, acquistati da migranti che, quando ritornano a casa o si trasferiscono, decidono di lasciarle. In qualche caso può anche trattarsi di mezzi rubati o con targa rubata, forse per commettere qualche furto.

In ogni caso, il Comune deve affrontare un problema di non poco conto per il degrado che crea. Quella Fiat Punto era ormai parcheggiata da troppo tempo in via Vivaldi. Gli agenti della polizia municipale, dopo aver ricevuto numerose segnalazioni, attraverso la targa sono riusciti a risalire al nome del proprietario, un uomo ormai defunto da qualche tempo. Dopo una ricerca durata alcuni giorni, sono stati rintracciati i presunti eredi. Questi ultimi però, attraverso la presentazione di specifici documenti, hanno dichiarato di aver rinunciato a qualsiasi successione in merito al proprietario del veicolo. Oltretutto non erano in grado di informare la polizia municipale se ci fossero altri possibili eredi. Il Comune ha così dato notizia del rinvenimento del veicolo all’albo pretorio, dichiarando che se entro l’8 febbraio non si farà avanti nessuno che possa rivendicare il diritto di proprietà, la Fiat Punto verràr considerata un oggetto abbandonato dall’ente, in base al codice civile.

Ma quello della Fiat Punto non è l’unico caso di auto abbandonata in città. Lo scorso settembre, la municipale ha ritrovato un’altra macchina in stato di abbandono. Si trattava di una Panda, con targa della Gran Bretagna. Attraverso canali istituzionali, gli agenti sono riusciti a trovare il recapito del presunto proprietario e a comunicargli il ritrovamento del veicolo. Il comando però non ha ricevuto alcuna risposta e ha così deciso di verificare con i carabinieri se si trattasse di un veicolo rubato. Il mezzo non è risultato essere stato sottratto illegalmente. E la municipale, durante un controllo nel parcheggio di viale Marconi, ha trovato una Megane Scenic abbandonata da tempo. La targa del mezzo è risultata subito rubata. Nemmeno i controlli dei carabinieri però hanno consentito di rilevare se fosse stata sottratta illegalmente.