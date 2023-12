Una nuova aula all’aperto. Al liceo Colucci Salutati si studia a contatto con la natura

Montecatini Terme, 18 dicembre 2023 – L’insegnamento all’avanguardia viene fatto anche all’aperto. Il liceo Coluccio Salutati ha inaugurato uno spazio esterno destinato alle attività didattiche all’aperto. Questo ambiente, realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, permette ad alunni e docenti di organizzare lezioni all’aria aperta. In queste ore di insegnamento, la fusione di spazi tra interno ed esterno crea un gioco armonico di suoni, luci e colori. L’aula sorge nel cortile interno dell’edificio ed è stata realizzata con la finalità di utilizzare uno spazio esterno per contribuire a migliorare lo stato di salute fisica e psichica di allievi e di insegnanti. L’inaugurazione di un’aula per la didattica del genere rappresenta un importante passo verso l’innovazione e il miglioramento delle metodologie educative.

La didattica all’aperto offre una serie di benefici che possono avere un impatto positivo sulla storia futura della scuola. L’ambiente offre una vasta gamma di stimoli sensoriali che possono arricchire l’esperienza di apprendimento. I suoni della natura, la luce del sole, il vento e la varietà di elementi naturali, contribuiscono a coinvolgere di più gli studenti. Questa attività favorisce un apprendimento più coinvolgente e multisensoriale, con effetti correlati ad un miglioramento del benessere. Gli studi hanno dimostrato che trascorrere del tempo all’aperto può ridurre lo stress, migliorare l’umore e favorire una sensazione generale di benessere. Un’aula all’aperto offre agli studenti e agli insegnanti la possibilità di connettersi con la natura, creando un ambiente più rilassante e favorevole all’apprendimento.

L’apprendimento attraverso l’esperienza in un contesto naturale consentirà agli studenti di osservare e sperimentare direttamente i concetti appresi in classe, rendendo l’acquisizione dei concetti più tangibile e significativo. Gli spazi aperti inoltre, incoraggiano la creatività e l’immaginazione. Gli studenti possono essere ispirati dalla natura circostante per esplorare nuove idee, risolvere problemi in modo creativo e sviluppare la loro capacità di pensiero critico. Questa area è solo uno dei tasselli di un percorso di sostenibilità ambientale nel quale il liceo Salutati investe da tempo.

Alla cerimonia inaugurale è intervenuta la dirigente scolastica Simona Selene Scatizzi, esprimendo la propria gratitudine per la realizzazione di un’opera che rappresenta un fiore all’occhiello dell’istituto. Era presente anche il professor Ezio Menchi, ex docente di matematica e fisica del liceo Forteguerri di Pistoia, responsabile scientifico e promotore dell’"Accademia dei giovani per la scienza".