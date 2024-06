Associazione nazionale dell’Arma ’Virgo fidelis’ per la fondazione

Nel 2024 i carabinieri festeggiano 210 anni dalla fondazione. L’anniversario è stato celebrato in modo solenne nella chiesa del Corpus Domini di via Marruota. Il presidente dell’Associazione nazionale carabinieri Agostino Giuliani e gli appartenenti al sodalizio, insieme ai loro familiari e simpatizzanti, si sono riuniti per partecipare alla messa. Alla cerimonia sono intervenuti anche il sindaco uscente Luca Baroncini, il comandante del Norm capitano Carlo Riviello De Nicola, il comandante della stazione luogotenente Nicola Barone, il comandante della stazione di Ponte Buggianese Massimo di Grado, il comandante della polizia municipale di Montecatini Terme Maggiore Domenico Gatto, il tenente dei bersaglieri Cataldo Scarpa.

L’Anc sottolinea la grande "partecipazione emotiva e morale che si è fatta sempre più intensa e condivisa dalla chiesa gremita di fedeli alla lettura della preghiera del carabiniere da parte del comandate della stazione di Montecatini luogotenente Nicola Barone e nel momento deficato all’esecuzione dell’inno della Virgo Fidelis, cantato dal brigadiere Costantino Marras con l’accompagnamento della professoressa Sonia" Dopo la messa, è seguito il pranzo al ristorante dell’ippodromo che ha riunito gli appartenenti Anc, autorità e tutto i familiari e i simpatizzanti. Anc continua i servizi di osservazione nei luoghi più sensibili, come il mercato settimanale, le stazioni ferroviarie, il teatro Verdi, il palazzo comunale, gli uffici Asl di via San Marco, collaborando in sintonia con le quattro forze di polizia in servizio.

Da.B.