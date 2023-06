Assemblea nazionale Aics e serata di danza al Verdi

MONTECATINI TERME

Meno di un mese all’entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo: sono pronte le associazioni e società sportive? Quale sarà l’impatto della riforma; chi saranno i futuri lavoratori sportivi; quali incombenze avranno i nuovi datori di lavoro? Di tutto questo si parlerà venerdì 9 giugno dalle 15.30 all’Hotel Settentrionale Esplanade nell’ambito della 16^ assemblea nazionale dell’Associazione italiana cultura sport (Aics), tra i maggiori enti di promozione sportiva del Paese. Al confronto pubblico sulla riforma interverranno esperti del settore e rappresentanti politici.

In apertura dei lavori un altro tavolo sarà dedicato all’Anno europeo delle competenze e quindi al valore del volontariato nell’ambito del Terzo Settore a partire dalla massiccia risposta di solidarietà raccolta da tutta Italia per la Romagna alluvionata. Gli oltre 100 delegati di Aics, i dirigenti nazionali, gli esperti del Forum Terzo Settore invitati saranno accolti a Montecatini dal presidente della Regione Eugenio Giani, dal sindaco Luca Baroncini e dal vice Alessandro Sartoni. Al termine della giornata pubblica, Aics regalerà alla cittadinanza "Le fantasme de Zvanì", spettacolo di teatro danza dedicato al poeta Giovanni Pascoli. Prodotto da Aics e diretto da Daniele Lamuraglia con le coreografie di Paola Sorressa, sarà messo in scena al Teatro Verdi alle 21 del giugno.

L’assemblea del 9 giugno sarà aperta al pubblico e prevede, dopo l’introduzione del presidente Bruno Molea e i saluti di Giani, due workshop dedicati al 2023 Anno europeo delle competenze e alla riforma del lavoro sportivo. Al tavolo di lavoro sul volontariato interverranno: Bruno Molea, Patrizia Bertoni formazione Forum nazionale Terzo Settore, Valeria Gherardini ufficio progettazione nazionale e internazionale Aics, Massimiliano Fragione progettista e formatore di servizio civile dell’Università Roma Tre, Veronica Avantaggiato responsabile politiche giovanili Aics.

Al tavolo di lavoro sulla riforma del lavoro sportivo interverranno Federico Orso corso di diritto dello sport del Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Firenze, Roberto Bresci vicepresidente della Scuola dello Sport del Coni Toscana, Damiano Sforzi responsabile Sport Anci Toscana e ancora l’onorevole Molea. I workshop saranno introdotti dal videosaluto della viceministra al Lavoro e alle Politiche sociali, Maria Teresa Bellucci.