Aspettando Lucca. Cosplayer al Ponte per i ’cento metri’

Domani, a partire dalle 14 in piazza Banditori, è in programma la terza edizione di "Cento metri di cosplayer al Ponte". Aspettando il Lucca Comics, l’evento di livello internazionale e punto di riferimento per l’intero settore, che si svolgerà a Lucca tra poche settimane, tutti i cosplayer della zona e non avranno modo nel pomeriggio di esibire e testare i propri costumi, curati nei minimi dettagli, dei personaggi di cartoni, film e manga. Il cuore del programma è il ’Contest Cosplay’, dedicato alle categorie Senior e Junior, a sua volta diviso nei premi ’Assoluto’, ’Somiglianza’, ’Interpretazione’ e ’Simpatia’. L’iscrizione potrà essere fatta direttamente sul posto dalle 15 alle 16. I partecipanti alla gara potranno consegnare agli organizzatori le musiche scelte per la loro interpretazione, della durata massima di 90 secondi per gli individuali e di due minuti per le coppie e i gruppi. Al vincitore assoluto andranno cento euro in buoni spendibili nelle attività aderenti al Centro commerciale naturale di Ponte Buggianese. Vari riconoscimenti saranno comunque consegnati a tutti i partecipanti.

Come detto uno speciale spazio sarà dedicato ai più piccoli, che potranno sfilare

sul palco con il loro costume cosplay preferito. In programma anche espositori di oggettistica e arte; intrattenimento con il gruppo Hoyocosplay; crazy dance e music quiz; esibizioni di talentuosi e giovani artisti; la sfilata dei costumi di Halloween a cura di Dini Shopping e QQ Settete; Jack Sparrow (Massimo Borgioli) e Rebecca Mad Hatter, con la presentazione di Federico Cammarata.

L’evento "Cento metri di cosplayer al Ponte" è organizzato dal Centro commerciale naturale, presieduto da Luana Grazzini, in collaborazione con Confesercenti Pistoia e con il sostegno del Comune di Ponte Buggianese e di Toscana Promozione Turistica.