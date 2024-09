Riapre l’asilo Piattelli. Conclusi i primi lavori Ma la palestra De Amicis per ora resta interdetta

Montecatini, 24 settembre 2024 – Oltre un milione di euro di lavori speso nell’ultimo anno dalle amministrazioni comunali che si sono avvicendate per migliorare le scuole di Montecatini. Si tratta di progetti già partiti a inizio 2023 che si avviano alla conclusione.

In particolare, uno di questi riguarda l’adeguamento sismico dell’asilo nido comunale Piattelli con i fondi del Pnrr. La prima tranche dei lavori è praticamente conclusa e l’asilo nido riaprirà i battenti il primo ottobre. Non sarà la stessa cosa per la palestra della scuola De Amicis (anch’essa da realizzare coi fondi Pnrr) che, per il momento, non può essere utilizzata.

“Il cronoprogramma originale - spiega l’assessore ai lavori pubblici Luca Bini - che riguardava la riapertura della palestra al primo di ottobre è stato attualizzato dalla ditta costruttrice con consegna della palestra senza uso degli spogliatoi al primo di novembre. La mancanza degli spogliatoi è dovuta al fatto che le opere previste hanno evidenziato una forte vetustà delle tubature, rendendo necessaria una variante al progetto che necessita di alcuni passi burocratici (perizia, progetto, affidamento, esecuzione, ecc)”.

Le nuove risorse Pnrr consentono comunque di migliorare in modo considerevole la struttura che porta il nome della ex dirigente del Comune, assassinata nel suo ufficio il 21 gennaio 2010 da un ex dipendente che si tolse la vita poche ore dopo. La tragedia scosse tutta l’Italia. Come responsabile della pubblica istruzione, Piattelli ha seguito per anni questo servizio così importante per la città.

La notizia della concessione del finanziamento è di gennaio 2023. L’annuncio dei prossimi lavori era stato dato dall’allora vicesindaco Alessandro Sartoni, assessore ai lavori pubblici. Sono lavori di riqualificazione, ristrutturazione e adeguamento sismico il nido è dedicato dunque giustamente alla memoria di Giovanna Piattelli, dirigente comunale anche alla pubblica istruzione.

La Regione Toscana ha inoltre concesso circa 107 mila euro come contributi al piano di azione pluriennale per il sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni. La determina, firmata dalla responsabile Lilia Bagnoli, è del 19 settembre. Considerato che compete ai servizi educativi e politiche formative del Comune la gestione degli interventi per i servizi socio educativi rivolti alla prima infanzia, l’amministrazione comunale ha dato il via all’assunzione degli impegni di spesa necessari.

Giovanna La Porta