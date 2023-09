Arrestato spacciatore scomparso da anni a Ponte Buggianese: Polizia di Stato in azione

Quella faccia gli ricordava una persona arrestata tanto tempo fa che poi era sfuggita alla condanna, facendo perdere le sue tracce. Che cosa stava facendo per la strada un tipo simile? Un agente del commissariato di Montecatini, diretto dal vicequestore Gaetano Di Mauro, dopo aver visto il soggetto in questione a Ponte Buggianese, ha controllato che cosa facesse oggi quel tunisino, di circa cinquant’anni. Il suo arresto per spaccio di stupefacenti era avvenuto nel 2001. Ma quando, sette anni più tardi, al termine dell’iter processuale, con le sentenze passate in giudicato, ottenendo un cumulo assai pesante, era stata emesso un ordine di carcerazione di 11 anni, sei mesi e 22 giorni, oltre al pagamento di una multa di oltre 61mila euro, lui era evaso da qualche dalla misura cautelare. Era diventato un fantasma, dotato di documenti falsi. Ma non aveva fatto i conti con chi è abituato a ragionare sempre e deve ricordarsi il più possibile delle persone che incontra, perché può essere sempre utile, anche a distanza di molto tempo. La squadra mobile della questura di Pistoia e gli agenti del commissariato di Montecatini hanno arrestato il tunisino mentre passeggiava per la strada. Ormai, forse, pensava che le forze dell’ordine lo avessero dimenticato. Deve averlo tradito la troppa fiducia in se stesso o magari no, si era così immedesimato nel ruolo di bravo cittadino che non pensava più di avere qualcosa da tenere. Il tunisino, una volta completati gli atti, è stato condotto nella casa circondariale di Pistoia. La polizia di Stato, intanto, prosegue l’attività di controllo e prevenzione in Valdinievole, dedicando spazio all’identificazione di vari soggetti che, come in questo caso, possono essere malviventi in fuga dalla giustizia. Una buona conoscenza del comprensorio e dei pregiudicati della zona consente di ottenere risultati importanti, come in questo caso.

Daniele Bernardini