Arrestato per rapina al portiere d’albergo

Arrestato per colpa della maglia della nazionale di calcio. Un tunisino di 28 anni, Amin Mohamed Hammedi, è stato sottoposto a fermo per una rapina ai danni di un portiere d’albergo. L’uomo è stato derubato del cellulare nella notte fra lunedì e martedì scorsi dopo essere stato seguito in via Marruota da un richiedente asilo ospite del centro di accoglienza straordinaria allestito nell’Hotel Zenith di Montecatini e da un’altra persona. Dopo le minacce, il portiere d’albergo è stato costretto a lasciare il cellulare nelle mani del rapinatore con addosso la maglia della nazionale della Tunisia per poi scappare via raggiungendo casa.

Qui ha immediatamente chiamato la polizia che ha subito iniziato le operazioni di ricerca dei protagonisti della rapina. E proprio il rapinatore che aveva addosso la maglia da calcio è stato trovato dai poliziotti del commissariato che avevano notato il dettaglio anche dai filmati visionati dalle telecamere della zona di via Marruota . Per Hammedi è così scattato il fermo e, dopo anche il riconoscimento da parte del rapinato sulla base delle foto segnaletiche, il trasferimento al carcere di Pistoia. In tasca aveva il cellulare che era stato oggetto della rapina.