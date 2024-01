Arena si presenta: "Siamo pronti a unire le forze"

Ha suscitato curiosità la presentazione ufficiale del candidato civico a sindaco Franco Arena. Un centinaio di persone hanno gremito alle terme Tettuccio, il salone Portoghesi e seguito con interesse le parole dell’ufficiale della Guardia di Finanza in quiescenza, che si propone come candidato a sindaco di Montecatini per le amministrative 2024. Tra gli osservatori, anche alcuni esponenti di movimenti e gruppi politici della nostra area: Helga Bracali (Azione), Sandra Magnani (M5S), David Ferretti (MontecatineSi), Massimo Brancoli, il giovane Gianmarco Poldaretti (rappresentante di istituto del liceo Coluccio Salutati). Prima dell’intervento di Arena, l’esperto di storia Roberto Pinochi ha raccontato la storia delle terme e degli anni d’oro di Montecatini, mostrando sul videoschermo foto d’epoca in bianco e nero. Una carrellata che ha abbracciato due secoli e mezzo, partendo dal granduca Pietro Leopoldo.

Arena, prima del discorso, ha anche mostrato al pubblico, facendo scivolare un velo dalla tela, il logo ufficiale della lista: una goccia d’acqua azzurra su sfondo blu con la scritta: "Montecatini, una storia nuova. Arena sindaco". Sicuramente, il finanziere parte come outsider e lo sa. "Sono contrario a imposizioni di partito – ha detto tra le altre cose – per questo mi presento come civico. 42 anni di esperienza in Guardia di Finanza voglio trasferirli alla città. Siamo soli per ora ma se dovesse affacciarsi un altro gruppo che la pensa come noi, siamo pronti per una coalizione". A sostenerlo nella candidatura diversi personaggi stimati e conosciuti. "Sono orgoglioso – ha detto – perché nel progetto hanno creduto persone come Mauro Lubrani (giornalista), Carlo Benvenuti (medico), Massimo Giovanetti (direttore marketing in pensione) e tanti altri. Per il momento non voglio svelare però la lista. I candidati li presenterò tra qualche settimana".

Giovanna La Porta