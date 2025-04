Appuntamento Naturalitas. All’Anzilotti due giorni dedicati ad agricoltura e giardinaggio

L’Istituto tecnico agrario Anzilotti diretto da Alessia Bechelli si prepara a organizzare la tredicesima edizione di NaturalItas. L’iniziativa è stata presentata dalla stessa dirigente scolastica, affiancata dai docenti Stefania Berti, Sara Michelotti e Matteo Gentili, dalla vice preside Elisa Romoli e dal sindaco Riccardo Franchi. Negli spazi della scuola il 12 e 13 aprile sarà allestito un evento dedicato all’agricoltura, al giardinaggio, all’enogastronomia e all’artigianato fra i più attesi e apprezzati, al quale parteciperanno espositori arrivati da tutta Italia, e il cui tema, quest’anno, è il colore. La dirigente ha voluto ringraziare Siriana Becattini "che oltre ad aver ideato tante manifestazioni – ha detto – ha reso questo istituto aperto al pubblico e alla cittadinanza". Bechelli ha sottolineato che NaturalItas, nome ideato da Berti, non è semplicemente una mostra-mercato, "in essa sono presentati tutti i progetti dei nostri studenti, ci sono le associazioni del territorio, Protezione Civile e vigili del fuoco, che con i ragazzi daranno vita a Casa Sicura e Pompieropoli, e il Centro Antiviolenza Viva Vittoria, del quale saranno esposti e messi in vendita i quadrati intessuti dai volontari con cui realizzare coperte e plaid.

La dirigente ha ringraziato il personale docente e non docente, che ha messo insieme la macchina dell’evento, e tutte le aziende del territorio, "che si rendono sempre disponibili nei confronti dell’istituto", in particolare Giorgio Tesi Group, l’Associazione Vivaisti di Pescia e Vivai Oscar Tintori, che hanno fornito le piante per gli allestimenti. "La manifestazione è nata per i ragazzi – ha sottolineato Berti – per far sperimentare loro attività diverse da quelle con cui sono abituati a confrontarsi. Tutte le nostre iniziative sono pensate innanzitutto per loro". Per il centenario di Indire, gli studenti hanno realizzato un erbario autarchico, recuperando piante per la produzione di fibre tessili già presenti nella scuola, mentre i ragazzi del Laboratorio dell’Inclusione hanno allestito un Cammino Verde; presente anche una rassegna di animali da cortile. Per raggiungere NaturalItas, aperta dalle 10 alle 19 a ingresso libero, allestito un servizio navetta con partenze dalla stazione, dall’ex mercato dei fiori e da via Giovanni XXIII.

Emanuele Cutsodontis