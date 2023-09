Appello per il centro visite del Padule "Servono volontari appassionati di ambiente, animali e tradizioni"

AAA volontari cercansi amanti della natura. È l’appello che il Centro di ricerca, documentazione e promozione del Padule di Fucecchio Onlus ha recentemente lanciato su Facebook per cercare di tenere aperta la struttura ricettiva in modo organico per le prossime attività in programma a partire dal mese di ottobre. Il centro, si legge infatti nel lancio diffuso sui social, cerca volontari "disposti a coadiuvare il personale dell’associazione nelle aperture al pubblico del centro visite della riserva naturale del Padule di Fucecchio, a Castelmartini – fanno sapere dalla struttura – Il servizio, rivolto a tutti i visitatori italiani e stranieri della struttura, è di grande importanza per la promozione del Padule di Fucecchio (con particolare riferimento al vicino percorso naturalistico de Le Morette), degli ambienti naturali e del territorio".

Dal centro fanno sapere come non siano "richiesti titoli specifici, ma una buona conoscenza del territorio circostante visto che ci si troverà a dare informazioni anche a turisti che talvolta vengono da lontano, e naturalmente alla base una buona dose di passione per ambiente, flora e fauna, storia e tradizioni locali". Gli aspiranti volontari, dopo un eventuale colloquio informativo, verranno ammessi ad un piccolo corso di formazione, gratuito ma obbligatorio, nelle tre serate di mercoledì 13, 20 e 27 settembre (con inizio alle ore 21) per partecipare alle aperture già dal mese di ottobre. Gli interessati a questo tipo di incarico possono richiedere informazioni o inviare direttamente una mail di adesione, con tutte le informazioni utili (eventuali esperienze, conoscenze e motivazioni) e un recapito telefonico all’indirizzo del centro [email protected].

Si tratta di un passo in avanti per mantenere viva e a disposizione del turismo verde la struttura che ha attraversato anni difficilissimi per questioni riguardanti sia l’organizzazione che per quello che concerne il bilancio. Ad oggi tuttavia si parla di nuovi progetti, anche con il Comune di Larciano, che a breve saranno vagliati e formalizzati.

Intanto cal Centro, Enrico Zarri spiega in cosa consiste l’attività di volontariato: "Per quanto riguarda le visite guidate ci sono le guide ambientali riconosciute e formate appositamente per portare i partecipanti alle escursioni a conoscere il Padule e la zona - sottolinea Zarri -. Noi stiamo cercando volontari che abbiano voglia di restare al centro di ricerca nei giorni di apertura a dare una mano ai visitatori, a fornire informazioni e piccole spiegazioni, e presidiare il bookshop. Attività fondamentali per le quali abbiamo veramente bisogno di un aiuto. Questo corso lo avevamo già fatto lo scorso aprile e abbiamo formato 5 volontari. Adesso ne cerchiamo altri affinché il centro visite possa rimanere aperto e fornire un servizio adeguato al pubblico, in modo ben organizzato".

Nel frattempo si sta organizzando un autunno che appare denso di appuntamenti al centro, dalla presentazione di libri, a corsi e mostre. Al momento, per il mese di settembre la struttura è aperta al pubblico tutte le domeniche dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Arianna Fisicaro